Пальто на голое тело: Мария Кожевникова снялась в пикантной фотосессии

Порой поклонники не верят в то, что в 35 лет многодетная мать может выглядеть, как модель. А накануне Мария украсила обложку журнала, на котором показала стройные ножки и безупречно гладкую кожу лица. Многие одарили артистку комплиментами, но нашлись и те, кто решил, что снимок был сильно отфотошоплен.

Вскоре Кожевникова поделилась съемкой бекстейджа модной фотосессии. В кадре она сидит полуобнаженная на высоком стуле, накинув на плечи плюшевое пальто. Специалист наносит ей на ноги косметику, чтобы они были матовыми. На этот раз кадры точно не были отредактированы в фоторедакторе.

За кадром… Однозначно, 21 век это век фотошопа, иллюзий, обманчивых стандартов, но правильно выставленный свет и настроение позволяют обходиться по старинке,

— написала Мария.