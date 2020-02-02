Названы пять симптомов рака, на которые редко обращают внимание

Большая часть проявлений, вошедших в список, бывает признаком значительно менее серьезных болезней, не требующих целенаправленного лечения, из-за чего к ним редко относятся всерьез.

В качестве одного из примеров специалисты назвали кашель, который может быть вызван огромным множеством причин, включая легкую простуду или даже сухость в горле, однако в редких случаях свидетельствует о раке легких. В связи с этим специалисты рекомендуют проходить медицинское обследование, если кашель без видимых причин не проходит подозрительно долго

Постоянная изжога, также далеко не всегда свидетельствующая об опасности, иногда может быть признаком рака горла и гортани. Жжение в области родинки и лимфатические узлы, слишком долго остающиеся увеличенными, тоже предложено считать поводом для обследования.