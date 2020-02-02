Вс, 2.02.2020
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Юлия Савичева впервые за долгое время показала фото своего мужа

Юлия Савичева

ФОТО: Instagram

Певица Юлия Савичева ведет непубличную жизнь. Ее свадьба прошла в торжественной атмосфере без присутствия журналистов. Невеста даже не стала продавать свои снимки в глянцевые журналы, как это часто делают ее коллеги, пишет Экспресс газета.

Рождение первенца — дочери Анны — тоже прошло бы незамеченным, если бы не Макс Фадеев, который публично поздравил певицу с новорожденной.

Сегодня у себя Instagram Савичева опубликовала совместное фото с мужем по случаю его дня рождения.

У нас есть такая традиция, поздравлять друг друга в 00:00, поэтому мы с Аней уже поздравили именинника. Давайте продлим ему приятные эмоции и поздравим его в комментариях под постом, тем более Аршинову сегодня стукнуло 35, красивая цифра!

— написала Юлия в своем блоге.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Поклонники отметили невероятное сходство пары и их счастливые лица. Екатерина Рождественская написала личное послание супругу Савичевой. «Аршинчик, ты помнишь, что я тебя люблю? Здоровья тебе, радости с такой прекрасной Юляшкой, творчества и пару детишек!)) работай в этом направлении!))», — обратилась она к имениннику.

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