Юлия Савичева впервые за долгое время показала фото своего мужа

Певица Юлия Савичева ведет непубличную жизнь. Ее свадьба прошла в торжественной атмосфере без присутствия журналистов. Невеста даже не стала продавать свои снимки в глянцевые журналы, как это часто делают ее коллеги, пишет Экспресс газета.
Рождение первенца — дочери Анны — тоже прошло бы незамеченным, если бы не Макс Фадеев, который публично поздравил певицу с новорожденной.
Сегодня у себя Instagram Савичева опубликовала совместное фото с мужем по случаю его дня рождения.
У нас есть такая традиция, поздравлять друг друга в 00:00, поэтому мы с Аней уже поздравили именинника. Давайте продлим ему приятные эмоции и поздравим его в комментариях под постом, тем более Аршинову сегодня стукнуло 35, красивая цифра!
— написала Юлия в своем блоге.
Поклонники отметили невероятное сходство пары и их счастливые лица. Екатерина Рождественская написала личное послание супругу Савичевой. «Аршинчик, ты помнишь, что я тебя люблю? Здоровья тебе, радости с такой прекрасной Юляшкой, творчества и пару детишек!)) работай в этом направлении!))», — обратилась она к имениннику.