Юлия Савичева впервые за долгое время показала фото своего мужа

У нас есть такая традиция, поздравлять друг друга в 00:00, поэтому мы с Аней уже поздравили именинника. Давайте продлим ему приятные эмоции и поздравим его в комментариях под постом, тем более Аршинову сегодня стукнуло 35, красивая цифра!