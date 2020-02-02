Марина Кравец ждет первенца

Так, внимательные зрители разглядели беременность 35-летней Марины Кравец на публикациях ее коллеги Михаила Башкатова, вместе с которым они на днях вели корпоративное мероприятие. Несмотря на то, что Кравец облачилась в свободное платье, скрыть округлившиеся формы ей не удалось. Судя по всему, первенец артистки появится на свет в ближайшее время.

ФОТО: Скриншот с Instagram

В разговоре со «СтарХитом» Марина не стала опровергать беременность, однако отметила, что пока не готова принимать поздравления по этому вопросу.

Рановато говорить об этом,

— уверена артистка.

ФОТО: Скриншот с Instagram

К слову, скрывать живот на последних месяцах — задача довольно сложная. Тем не менее юмористка ловко делала это на протяжении долгого времени. В микроблоге она публиковала только старые снимки, поэтому поклонники даже не догадывались о предстоящем радостном событии в жизни артистки. Теперь же подписчики с восторгом принялись поздравлять будущую маму. «Марина, вы в положении? Поздравляю!»; «Очень рады за вас! Здоровья вам и малышу»; «Поздравляю вас с беременностью, легких родов вам», — комментируют новость довольные почитатели.

Отцом ребенка является супруг Кравец — Аркадий Водахов, с которым у артистки завязались отношения еще в студенческие годы. Пара поженилась в 2013 году, прожив перед этим шесть лет вместе. О личной жизни Марина предпочитает не рассказывать. Тем не менее юмористка не раз отмечала, что муж во всем поддерживает ее и совершенно не ревнует к коллегам.

Я в Comedy Club с начала 2010 года. В мужском коллективе я и на Comedy Radio. С некоторыми резидентами мы знакомы еще с 2007-го, когда я жила в Санкт-Петербурге. Мой муж тоже знает всех довольно давно, поэтому в этом плане у нас все спокойно,

— делилась ранее звезда.

Супруги много лет трудятся рука об руку, ведь Аркадий является членом авторского состава комедийного телешоу. По словам артистки, муж не стремится попасть в кадр, его больше привлекает сценарная работа и продюсирование.