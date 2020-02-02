Памела Андерсон рассталась со своим мужем через 12 дней после свадьбы

Меня тронуло, как вы тепло отнеслись к моему с Джоном союзу. Мы были очень благодарны за вашу поддержку. Мы решили провести некоторые время раздельно, чтобы проанализировать то, что мы хотим от жизни и друг от друга. Жизнь — это путешествие, а любовь — это процесс. Помня об этом, мы решили отложить оформление свидетельства о браке и довериться этому процессу. Спасибо, что уважаете нашу личную жизнь,