Лучшая подруга Пелагеи: «Ей сейчас очень тяжело»

В конце декабря прошлого года 33-летняя Пелагея и 27-летний Иван Телегин объявили о расставании. В социальных сетях певица сообщила поклонникам, что бракоразводный процесс проходит мирно. Более того, экс-возлюбленные намерены сохранить дружеские отношения ради трехлетней дочери Таисии. «Все у всех случается, все мы делаем ошибки. О трех годах семейной жизни не жалею нисколько. Но на этом наша история закончилась», — делилась артистка в личном блоге.

После того, как Пелегея выступила с официальным заявлением, пошли слухи, что Иван изменял исполнительнице. При этом сам хоккеист утверждал, что «третьи лица» в разрыве не виноваты. Однако уже в январе спортсмена заметили в компании новой избранницы — Марии Гончар.

По словам близкой подруги Пелагеи Александры Соколовой, певица старается не обращать внимания на сплетни и двигаться дальше, хотя ей это дается нелегко.

Ей очень тяжело. Но чем больше грязи льют на нее, тем больше поддержки она получает. Потому что всем уже ясно, что это делается специально. Надеюсь, Поля пройдет этот ужасный период, и все у нее наладится,

— поддерживает подругу Соколова.

Александра отметила, что Пелагея до последнего старалась сохранить семью. Певица на многое закрывала глаза ради маленькой наследницы. Сейчас же артистка сделает все, чтобы дочка как можно чаще виделась с отцом и проводила с ним время. «Поля — настоящая женщина. Она верная, она умеет любить по-настоящему, она хочет полную семью. И все у нее будет», — отметила Александра.

Приятельница певицы добавила, что бывшие супруги не делят имущество. По ее словам, каждый остается с тем, что заработал.

Поля немеркантильная совершенно. Да и как можно получить после развода то, что у тебя до брака было твоим? Или даже у твоих родителей? Все эти годы они жили с Ваней, а потом и с Тасей в квартире на Нежинской. Это — ее квартира,

— подчеркнула Соколова.

Александра призвала недоброжелателей оставить Пелагею в покое, а поклонников наоборот попросила поддержать артистку. Сама же Соколова часто приезжает в гости к звездной подруге. «Я бываю у них с Тасей, иногда мы всей семьей приезжаем. Поля хлебосольная, гостеприимная. Танцуем, веселимся, детей развлекаем, потом говорим обо всем долго, иногда остаемся с ночевкой», — сообщила подруга исполнительницы.

Напомним, о романе Пелагеи с Иваном стало известно в 2016 году. Поговаривают, что певица стала причиной ухода хоккеиста от гражданской жены, которая на тот момент была беременной. Еще в 2017-м артистка опровергла подобные домысла, а Александра подтвердила, что Пелагея не уводила Телегина из семьи. «Поля всегда была в стороне от подобных вещей — она против вываливания личной жизни на публику. Потому она и три года назад не стала подробно опровергать ту историю, что якобы увела Ивана у его бывшей беременной девушки. А надо было все взять и рассказать», — подытожила Соколова.