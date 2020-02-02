Игорь Крутой рассказал, кто может отправиться на «Евровидение» от России

35-летнего певца украинского происхождения Панайотова уже не первый год прочат в участники Евровидения. Так, в 2008 году в российском отборе он уступил всего два балла Диме Билану, а в 2009 году в украинском — один балл Светлане Лободе. В 2016 году в эксклюзивном интервью для Лайфа он выразил надежду на примирение России и Украины на песенном конкурсе 2017 года, который на тот момент проходил в Киеве.