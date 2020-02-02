Вс, 2.02.2020
Пост владелицы овчарки разлетелся по Facebook: «Ваш ребенок останется без пальца по вашей вине» СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

Игорь Крутой рассказал, кто может отправиться на «Евровидение» от России

Игорь Крутой

ФОТО: Evgenya Novozhenina / RIA NOVOSTI

В этом году представить Россию на международном песенном конкурсе Евровидение может певец Александр Панайотов. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на музыкального продюсера и композитора Игоря Крутого, пишет Лайф.

Крутой отметил, что вероятность этого события составляет 90%.

35-летнего певца украинского происхождения Панайотова уже не первый год прочат в участники Евровидения. Так, в 2008 году в российском отборе он уступил всего два балла Диме Билану, а в 2009 году в украинском — один балл Светлане Лободе. В 2016 году в эксклюзивном интервью для Лайфа он выразил надежду на примирение России и Украины на песенном конкурсе 2017 года, который на тот момент проходил в Киеве.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Aleksandr Panayotov (@panaiotov) on

В прошлом году Россию на Евровидении второй раз представлял Сергей Лазарев, который занял с песней Scream третье место.

В марте прошлого года Панайотов предположил, что выступит на Евровидении-2020. По его словам, об этом ему рассказал экстрасенс.

НАВЕРХ