Сб, 1.02.2020
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Баскетболистка из Латвии с супругой сообщили об ожидании первенца

ФОТО: Скриншот Instagram

​Недавно баскетболистка из Латвии Сабине Ниедола в социальных сетях сообщила, что она вместе со своей женой Анжелой Тисдейл вскоре станут родителями своего первенца, пишет Русский TVNET.

Судя по кадрам, размещенным Сабиной в социальной сети Instagram, ребенок должен появиться на свет уже в этом месяце.

«Время для нового приключения», - подписала фотографию ожидания малыша Анжела.

Отметим, что девушки поженились еще в начале 2017 года, но публично заявили об этом только спустя год. С тех пор в социальной сети Facebook у Сабине стоит статус «В браке».

Сабине Ниедола - уроженка Лиепаи. Вполне закономерно, что начинала она свою спортивную карьеру в местной спортивной команде «Лиепаяс Металургс», затем продолжила выступать в «ТТТ Рига». 

В 2008 году баскетболистка стала чемпионкой Европы U-18, а уже на следующий год дебютировала в составе национальной сборной Латвии.

Согласно информации на домашней странице Латвийской ассоциации баскетбола, Ниедола выступала за сборную с 2009 по 2013 год.

На счету Ниедолы также бронзовая медаль на чемпионате Европы U-20 в 2010 году.

После выступлений за местные команды, Ниедола перебралась во Францию, где играла за «Нант», а затем в Испанию, где стала игроком команды «Седис».

В 2014 году баскетболистка вернулась в Латвию, отыграв один сезон в составе «Цесиса», но уже спустя год уехала выступать за немецкий «Роялс». 

Примечательно, что нынешняя супруга Сабине Анжела Тисдейл на тот момент входила в тренерский штаб этого клуба.

Теперь своим домом обе спортсменки называют США.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Hidden talents ⛸🥌🏒

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Summer, you’ve been missed ☀️

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So much love 🙌🏼

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Happy 👩🏾 = Happy life

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J'adore 🌙🔙

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It’s Time For A New Adventure!!❤️

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❤️

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🎄❤️

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