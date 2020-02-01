Apple закрывает все магазины в Китае из-за вспышки коронавируса

Ранее такие же меры предприняло руководство японского автопроизводителя Toyota. Решение о возобновлении работы заводов в Китае, будет приниматься не раньше 10 февраля, напоминает Joinfo.com.

Apple временно приостановила деятельность в Китае

В заявлении представителей Apple сказано, что данные меры были предприняты в связи с опасениями по поводу вспышки коронавируса, жертвами которой, по состоянию на субботу, 1 февраля, стали 259 человек.

«Из-за большой осторожности и на основании последних рекомендаций ведущих экспертов в области здравоохранения мы закрываем все наши корпоративные офисы, магазины и контактные центры в Китае до 9 февраля», — цитирует заявление представителей Apple издание Reuters.

В компании также отметили, что с нетерпением ожидают открытия магазинов и надеются, что это произойдет как можно скорее.

Apple очень сильно зависит от Китая как в продажах смартфонов, так и в цепочке поставок и производстве. Предоставляя недавно отчет о доходах, генеральный директор Apple Тим Кук заявил, что компания разрабатывает планы смягчения последствий вынужденной блокады Уханя. Город, где зародилась вспышка вируса, является домом для нескольких поставщиков Apple.

Между тем, многие другие компании призывают сотрудников в Китае работать из дома и отказаться от поездок в несрочные командировки в первую неделю февраля.