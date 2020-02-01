Гороскоп Павла Глобы на високосный февраль 2020 года

Советы известного российского астролога Павла Глобы на грядущий месяц окажутся полезными для представителей всех знаков Зодиака. Прислушайтесь к рекомендациям эксперта, чтобы преуспеть в феврале во всех сферах жизни. Об этом пишет Русский TVNET.
По прогнозу астролога, в феврале звезды и планеты в основном будут находиться в достаточно благоприятном положении, что хорошо скажется на настроении людей, их продуктивности и прочем. Конечно, будут и трудности - без них никуда. Нужно лишь знать, что необходимо для их преодоления.
Овен
Этим людям Павел Глоба рекомендует, что называется, брать быка за рога, поскольку благоприятное расположение планет существенно отразится на их жизни и поможет преодолеть любые трудности на своем пути.
Февраль станет идеальным временем как для работы, так и для домашних дел и поиска новых увлечений. Кроме того, по мнению астролога, Овнам полезно будет заняться здоровьем, в частности - выработать в себе новую положительную привычку.
Например, можно начать бегать или больше двигаться, делать растяжку, ходить на йогу. Не стоит обходить стороной любые мысли о своем самочувствии, ведь оно сильнее всего отражается на настроении и удаче. В феврале звезды принесут Овнам много добра и сделают их более внимательными к мелочам.
Телец
Для Тельцов самой важной сферой в первой половине февраля станет финансовая, в которой, по словам Павла Глобы, они имеют шанс преуспеть. Можно покупать и продавать недвижимость, преображать свой дом, делая ремонт или перестановку. Вполне возможно, что Тельцы узнают чей-то очень важный секрет, но им придется пообещать человеку, которого это касается, и самим себе, что они о нем никому никогда не расскажут.
Самое важное для представителей этого знака - поддерживать свое эмоциональное здоровье и хорошее настроение, отмечает астролог.
Ближе к концу февраля он советует Тельцам заняться амурными делами. Тем, кто находится в отношениях, важно проявить внимание к своей половинке, а все, кто пока одинок, могут открыто флиртовать и ходить на свидания.
Близнецы
Деньги и работа - основная тема февраля для людей, рожденных под знаком Близнецов.
Вторая половина февраля - прекрасное время для покупок, заключения важных сделок, смены работы, решения юридических проблем.
Сидеть без дела явно не стоит, убежден Павел Глоба.
Звезды и планеты повысят тягу Близнецов к созданию новых связей уже с первых дней февраля. Велика вероятность того, что им удастся найти новые полезные контакты. Вместе с тем повысится потребность в общении, тяга к обучению и получению знаний, улучшится память. Лучшего времени для повышения профессионального образования и получения новых навыков просто не найти.
Рак
Ночные светила будут весьма гармоничными, поэтому Ракам в феврале стоит активизироваться в деловой сфере и в сфере общения. Новые знакомства будут полезными не только в работе, бизнесе и любви.
Представителям данного знака может встретиться кто-то очень полезный, важный и невероятно близкий по духу, энергетике и мировоззрению.
Звезды улучшат память Раков, поэтому им будет гораздо проще выполнять важные поручения по работе, готовиться к экзаменам, получать новые знания. При этом Павел Глоба советует в веренице дел не забывать о домашних обязанностях и семье. В конце февраля Ракам можно заняться покупками, сменой обстановки, имиджа, развлечься как следует со своими друзьями или любимым человеком.
Лев
Этот месяц будет крайне насыщенным и очень энергозатратным для Львов, предупреждает астролог. У них будет постоянно меняться настроение, а удача может то приходить, то уходить.
Общая непредсказуемость и динамика грозит негативно сказаться на делах, так что Львам придется быстро восстанавливать силы.
Нужно больше отдыхать, меньше переутомляться.
Ближе к концу февраля у представителей этого знака Зодиака может появиться непреодолимое стремление к азарту и риску. Вместе с тем придет и новая мотивация, энтузиазм, желание искать нечто новое в жизни. Велика вероятность того, что Львы обретут новую цель, смогут узнать что-то очень интересное о жизни, людях и мире в целом. Активизируются планеты, отвечающие за эмоции и желания, поэтому появится вдохновение.
Дева
Для Дев, по прогнозу Павла Глобы, февраль станет универсальным месяцем, когда можно пойти по любому пути развития. Эти люди смогут преуспеть в работе, укрепить свое здоровье, навести порядок в сфере любви и в семейной жизни, то есть добиться успеха во всем, но для этого им придется набраться смелости и терпения, а также проявить порядочность и честность по отношению к окружающим.
У Дев будет очень развита эмпатия, однако она может оказаться как полезной, так и опасной.
Планеты повысят трудолюбие и расширят возможности представителей данного знака зодиакального круга, дадут им больше сил для преодоления препятствий. Девам не составит труда обойти стороной ссоры и конфликты в феврале. Во многом они станут примером для окружающих.
Весы
В феврале звезды и планеты, по прогнозу Павла Глобы, существенно усилят биополе Весов и подарят им дополнительные жизненные силы и удачу. Кроме того, ночные светила помогут этим людям обрести любовь, побудят их лучше заботиться о себе и окружающих. Это великолепный период для совместных поездок, вечерних посиделок, разговоров по душам.
Очень полезным будет общение с представителями противоположного пола. Новые знакомства существенно повысят уверенность себе.
На работе у Весов все будет стабильно и предсказуемо, поэтому ждать каких-то проблем или невероятных побед не придется, но можно доделывать привычные дела в спокойном режиме.
Скорпион
Звезды и планеты в самом начале февраля могут сделать Скорпионов немного беспокойными и нестабильными в плане настроения, предостерегает астролог. Ближе к концу месяца звезды повлияют на духовные начала этих людей - сделают их разум более открытым, помогут найти истинное предназначение в жизни, обойти стороной опасности и неприятные повороты судьбы.
Этот месяц замечательно подойдет для свадьбы или ее планирования на будущее. Можно порадовать близких и друзей приятной вестью.
Вообще Скорпионам в феврале полезно признаваться в любви, знакомиться, назначать свидания. Это месяц романтики и сближения влюбленных. Выходные лучше проводить с любимым человеком, в приятной обстановке.
Стрелец
Февраль станет очень важным месяцем для Стрельцов, отмечает Павел Глоба. В их жизни начнется удивительно положительный период, когда можно изменить свою судьбу. Большое значение в жизни этих людей будут играть друзья и родственники. Стоит прислушиваться к их мнению и лишний раз не ссориться.
Конец зимы будет достаточно динамичным и непредсказуемым для Стрельцов, поэтому им следует воздержаться от дорогих приобретений, рисков, смены работы. В такое время надо думать не дважды, а трижды, чтобы избежать фиаско.
Ближе к концу месяца представителям этого знака Зодиака удастся поставить перед собой новые цели и сделать нужные выводы с учетом прошлых ошибок.
Козерог
Козерогам, по словам астролога, в феврале будет очень сложно сфокусироваться на финансовых и рабочих делах. Многим из них предстоит заняться командным решением проблем.
Планеты помогут этим людям сформировать новые стремления, повысят их интеллектуальные способности, улучшат сообразительность.
Больше всего повезет представителям творческих профессий и тем, чья деятельность связана с цифрами. Конец зимы располагает к тому, чтобы бороться со стереотипным мышлением и даже к трудностям относиться с юмором.
Водолей
Порой для того, чтобы стать счастливее, нужно не приобрести что-то, а от чего-нибудь отказаться. Водолеям полезно будет избавиться от плохих мыслей о будущем. Павел Глоба рекомендует им настроиться на оптимизм - в високосный февраль это очень важно.
Удачно отразив нападки недоброжелателей, представители данного знака смогут спокойно заняться своими привычными делами.
Конец зимы идеально подойдет для активного отдыха, путешествий, смены обстановки. Можно отправиться к стилисту или парикмахеру, создать новый образ.
А еще, по прогнозу астролога, февраль 2020 года ознаменуется для Водолеев появлением новой мотивации, что хорошо скажется на бизнесе и работе.
Рыбы
Финансовые вопросы Рыбы смогут решать гораздо успешнее и быстрее, нежели обычно. Астролог советуют не спускать деньги на бесполезные вещи. Если в начале месяца эти люди ощутят небольшой спад энергии, то уже к 6-7 февраля ситуация изменится на противоположную. Велика вероятность того, что Рыбы смогут осуществить свои самые амбициозные планы.
Полезно будет немного снизить напористость. В отношениях с людьми не помешает избавиться от недовольства и меньше обращать внимание на оценку окружающих.
Этот совет пригодится тем, кто работает в команде либо должен часто общаться с клиентами, коллегами, начальством. Успех будет сопутствовать всем, кто умеет находить компромисс.