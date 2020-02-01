Самые дерзкие высказывания музыканта Юрия Лозы

Только шпагат Волочковой

Я даже не знаю — танцует она или не танцует, или просто только садится на шпагат.

В интервью Юрий Лоза прокомментировал стихотворный баттл, который самоорганизовался в Instagram между лидером группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым и экс-балериной Анастасией Волочковой. Первого Юрий Эдуардович назвал матерщинником, вторую — не смог охарактеризовать, потому что, как сам признался, не силен в балете, да и не знает, танцует ли Волочкова или просто садится на шпагат.

Петросяна на «Евровидение»

Петросяна можно послать — здорово, весело будет.

Комментируя новость о возможном участии в песенном конкурсе «Евровидение» Сергея Шнурова и Ольги Бузовой Юрий Лоза заметил, что стараться с выбором представителей от России в принципе не стоит. По мнению артиста, для победы в шоу хорошо петь необязательно, важно шоу. И Петросян, уверен Лоза, справится с этим на отлично.

Блокировка на Facebook

Нам — москалям…

За одно из высказываний Юрия Лозу заблокировали на Facebook. Артист написал пост, где вставил фразу «Нам — москалям» — администрация социальной сети посчитала это нарушением правил сервиса и заморозила аккаунт певца на месяц.

За Монеточку и Гречку

Монеточка ассоциируется с «Воровайками». Гречка, пшенка…

Юрий Лоза благородно поддержал ранее оскорбленных Земфирой певиц Монеточку и Гречку, посоветовал не обращать внимание на критику, продолжать творить и радовать поклонников. Но тут же раскритиковал их творческие псевдонимы. Монеточка — «Воровайки», Гречка — пшенка.

Неубедительная победа

Видимо, мы болели и молились больше.

Лоза остался недоволен игрой сборной России по футболу с командой из Испании в рамках ЧМ-2018. «Да, команда выиграла, — отметил артист, — но сделала это неубедительно, лишь в серии послематчевых пенальти».

«Пирожок ни с чем»

Для меня Бузова это пирожок ни с чем. Ничего, не за что зацепиться совсем.

В интервью Юрий Лоза высказался о творчестве Ольги Бузовой как певицы. Как человек она прекрасна, но как артистка — пирожок ни с чем.

О творчестве Шнурова

Помоечные бомжи разговаривают с тем же уровнем мата.

Не по душе Лозе и песни группы «Ленинград». Музыкант уверен, что в словах Сергея Шнурова слишком много мата, и публике это нравится — это тоже проблема. По мнению Юрия Эдуардовича, на концерты «Ленинграда» люди идут, чтобы испытать унижение. А не за поэзией или стихами, как хотелось бы.

Они пришли, Шнуров поссал на первый ряд — хах! Счастья немножко есть.

Не очень умный Ефремов

Пить надо меньше!

После заявления актера Михаила Ефремова о том, что «Крымский мост» нужно передать Украине, Юрий Лоза призвал не судить артиста строго и не принимать его слова близко к сердцу. По мнению музыканта, своего мнения у Ефремова нет и никогда не будет.

О кормлении грудью в общественных местах

Нельзя демонстративно вытаскивать сиську.

Комментируя произошедший в одной из московских кофеен случай, когда администрация запретила матери кормить ребенка грудью в зале, Лоза раскритиковал и администрацию заведения, и родительницу. Первым нужно было попытаться сгладить конфликт, второй — вести себя скромнее и уважать чувства остальных посетителей.

О селебрити

Они точно так же снимут штаны и покажут вам голый зад.

Периодически Юрия Лозу шокируют выходки нынешних кумиров молодежи. По мнению музыканта, знаменитости, пользуясь своим положением в обществе, должны нести что-то доброе и светлое. Они же, наоборот, — матерятся, раздеваются, ведут себя аморально. А потом удивляются, почему их дети вырастают злыми и невоспитанными.

Лепс и пьющие за сараем бомжи

Нецензурной лексикой пользуются лишь бомжи, пьющие за сараем.