Видео: возвращение Натальи Ветлицкой на сцену разочаровало поклонников

Икона девяностых вышла на сцену впервые за 25 лет, однако камбек артистки не возымел должного успеха, пишет Пятый канал.
Наталья Ветлицкая вернулась на сцену спустя 25 лет. Артистка выступила на юбилейном концерте Дмитрия Маликова. Однако пользователи социальных сетей, увидевшие фрагменты ее выступления, остались недовольны.
На страницах гостей мероприятия в Instagram появились любительские записи концерта — в том числе, и с участием Ветлицкой. Звезда девяностых вышла на сцену в сверкающем серебряном платье-рубашке в ретро-стиле. Наряд дополнили черные лакированные сапоги и широкий темный ремень, выгодно подчеркнувший талию певицы.
В кадр попало исполнение Натальей хита «Душа». Певица с удовольствием общается с публикой, жестами призывая зал вести себя активнее и похлопать ее выступлению. Однако особого энтузиазма среди зрителей не заметно — гости достаточно безучастно слушают песню. В социальных сетях же Ветлицкую и вовсе раскритиковали. Недовольство пользователей вызвал вокальный талант артистки. Многие убеждены, что звезда выступила под фонограмму, в такт которой, к тому же, с трудом попадала.
Впрочем, многие поклонники Ветлицкой отметили, что для них она была и остается иконой стиля, а ее исполнение на концерте Маликова было выше всяких похвал.
На момент создания песни «Душа», Маликов и Ветлицкая находились в романтических отношениях. С Маликовым она познакомилась в 1989 году во время одного из концертов. Дмирий влюбился в стройную блондинку с первого взгляда и тут же подарил ей на день рождения песню «Душа».