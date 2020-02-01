Валерию Сюткину запретили въезд на Украину

В черном списке СБУ значатся уже многие российские знаменитости. Их вносят туда из-за визитов в Крым или даже за высказывания о нем, пишет Life.ru.
Служба безопасности Украины запретила въезд в страну российскому певцу Валерию Сюткину. В качестве причины указывается одобрение музыкантом воссоединения Крыма с РФ.
Как говорится в сообщении СБУ в мессенджере Telegram, действия и слова музыканта посчитали угрозой нацбезопасности.
Ранее на Украине заявили, что Сюткин собирается дать концерт в стране 27 апреля. Тогда депутаты Верховной рады обратились в СБУ с просьбой запретить ему въезд.
«Сами запретили, сами пусть и реагируют. Я и не собирался никуда, если честно. Особо не переживаю, потому что я езжу к тем, кто хочет меня видеть. Я всегда с добрым сердцем, за объединение, у меня нет никаких обид. Раз сегодня такая ситуация, подождем. Если уж меня нельзя, тогда не знаю, кого они хотят видеть. Я ни к чему не призываю, ничего не говорю, но раз они считают, что я какой-то опасный, то ради бога. У меня свои представления о порядочности. Думаю, что задача музыканта - объединять, поэтому готов это делать. Не хотят меня видеть в Украине? Насильно мил не будешь. Будем работать в других местах», - рассказал певец агентству РИА.