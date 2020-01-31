Катя Кищук распахнула пиджак, нисколько не смутившись, что на ней прозрачное белье

26-летняя певица заставляет фанатов держать руку на пульсе. Девушка снова выложила в Instagram провокационный снимок, где позировала в откровенном бюстье, накинув на плечи пиджак. Артистка бросила рассеянный взгляд в камеру, чувственно приоткрыв рот. Кищук отметила, что нижнее белье — часть ее совместной коллекции с брендом My dear Petra, которая скоро появится в продаже, пишет Life.
Но дизайнерский эксперимент Кищук оценили не все, у подписчиков он вызвал, скорее, недоумение. Пользователи задавались вопросом о странной расцветке белья, которое выглядело прозрачным в самых пикантных местах. По мнению фанатов, Катя перешла границы и такое фото Instagram может просто удалить. Однако девушка добилась своего — все внимание было приковано к ее груди.
Фото смотри ЗДЕСЬ!
Ооох, средь напряженного рабочего дня... Все мысли о работе вылетели....))) Фото просто убойной силы...,
— написал один подписчик.
Катюшенька,ты просто божественная, огонь, одним словом, люблю тебя,
— восхитился второй.
Однако нашлись и недоброжелатели:
Не женщина, а стыд и срам!,
— написал третий подписчик Екатерины.
Некоторые писали, что, будь Катя в отношениях, она бы себе такого не позволила. Однако в начале января появились слухи, что сердце девушки все же несвободно. Кищук приписывали роман с 25-летним британским рэпером Slowthai. А недавно она поделилась первым совместным фото с музыкантом.