Экс-солистка t.A.T.u Лена Катина показала новый образ в мини-платье и с буйными кудрями

Подписчики певицы в Instagram оставляют ей комплименты и отмечают, что новая прическа сделала Лену похожей на куклу: «Неузнаваемая»; «Очень красивая»; «Куколка»; «Кудряшки у милашки»; «Огонь!»; «Назад в 80-е»; «Образ — огонь», — пишут в комментариях, пишет WMJ .

К слову, во время участия в группе t.A.T.u Катина также была с кудрями, но с более объемными. Чуть позже певица решила избавиться от своих натуральных вьющихся волос и начала их выпрямлять. Как вам такой выход Лены?