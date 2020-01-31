Москвич пытается продать летучую мышь, купленную в Ухани в начале эпидемии

По словам россиянина, он купил зверька в начале января, но после возвращения решил с ним расстаться из-за трудностей с кормлением. В своем объявлении он указал, что мышь «питается только насекомыми и в последнее время не хочет пить воду».

Я вовремя успел улететь оттуда, купил летучую мышь. Улетал шестого января, в последний день забежал, для прикола купил. Я хотел оставить себе, но вынужден продать, потому что сложно обходиться с ней, ее нужно насекомыми кормить, а вы сами понимаете, сейчас же не лето, этих насекомых ловить очень сложно,

По его словам, у его питомца справки от ветеринара нет — только чек. Москвич обьяснил, что не смог выяснить, болеет ли его зверек, однако он верит в то, что вирус передается исключительно через укусы, а животное не кусается. Михаил отметил, что после возвращения домой заболел, но позже выяснилось, что у него ОРВИ. Теперь главная его забота — поиск дома для зверька.