Пт, 31.01.2020
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Катя Лель отказалась лететь в Китай из-за коронавируса

Катя Лель

ФОТО: Mudrats Alexandra/ITAR-TASS

Певица Катя Лель отказалась от поездки в Китай из-за коронавируса, передает Rambler.ru.

В интервью сайту Teleprogramma.pro 45-летняя артистка рассказала, что новость о масштабной вспышке заболевания пришла за день до того, как она со своими близкими собиралась лететь в Поднебесную.

Мы мгновенно изменили курс и полетели в Дубаи. Это, конечно, жуткая новость, печальная… Мне кажется, идет какое-то глобальное истребление на Земле, и мы, может даже, недооцениваем его масштабы,

— прокомментировала звезда.

Саму идею ехать сейчас в Китай Лель назвала самоубийством.

Распространение заболевания сейчас особенно широко в Поднебесной, хотя и в других странах зафиксированы случаи. От вируса погибли более 200 человек, еще около 10 тысяч заражены.

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