Катя Лель отказалась лететь в Китай из-за коронавируса

В интервью сайту Teleprogramma.pro 45-летняя артистка рассказала, что новость о масштабной вспышке заболевания пришла за день до того, как она со своими близкими собиралась лететь в Поднебесную.

Мы мгновенно изменили курс и полетели в Дубаи. Это, конечно, жуткая новость, печальная… Мне кажется, идет какое-то глобальное истребление на Земле, и мы, может даже, недооцениваем его масштабы,

— прокомментировала звезда.

Саму идею ехать сейчас в Китай Лель назвала самоубийством.