Если не капсульный хостел, то что? Вот как выглядят самые дорогие места для ночлега в Таллинне

Особенно роскошный отдых до 6 человек в вилле за 3500 евро

Merirahu luxury villa

ФОТО: Booking.com

Нет, это не стоимость покупки всего здания целиком навсегда, это именно одна ночь, или чуть меньше суток. Приятный сюрприз - это цена для шести взрослых - по 583 евро с человека. Заезд осуществляется с 15:00 и выезд до 13:00, 22 часа здание в вашем пользовании.

ФОТО: Booking.com

Вилла не предназначена для вечеринок и мероприятий, по данным Booking, там даже не будет вай-фая и парковки, и с животными вас тоже не впустят. Но выспаться и помыться здесь удастся точно - есть три спальни и три ванных комнаты.

ФОТО: Booking.com

Но для вашего отдыха там есть бассейн и гидромассажная ванна. Находится объект размещения в районе Хааберсти.

RICHHAUS для тех, у кого есть деньги - 760 евро за ночь для двоих

Если 760 разделить на 2, получится 380! Уже не так страшно!

ФОТО: Booking.com

Здесь для гостей больше удобств - парковка и вай-фай уже в цене. Сам домик находится в Пирита, площадь для гостей - 65 квадратных метров, скорее всего, это не дом целиком, а лишь его часть. За 760 евро разместиться могут двое человек. Заехать можно уже в 12:00, а освободить помещение - в 10 утра!

Завтрак можно приобрести отдельно по спецзаказу. До центра города - почти девять километров. На фотографиях объекта размещения имеется снимок бани. По-видимому, гости смогут попариться.

ФОТО: Booking.com

Также здесь гости смогут приготовить барбекю или прогуляться по саду. Но без домашних животных. Их с собой в это место для ночлега нельзя будет взять.

И - вишенка на торте! Отличная находка - самая дешевая из самых дорогих

ФОТО: Booking.com

Квартира площадью 68 квадратных метров в аренду для пятерых почти на сутки. Здесь не совсем понятно, во сколько уже можно заехать и во сколько выехать, но похоже на то, что хозяин здесь в этом вопросе более гибкий, чем в предыдущих вариантах размещения. В распоряжении постояльцев апартаментов 2 спальни и одна гостиная, находятся они в районе Мустамяэ. Также владельцы обещают гостям балкон с хорошим видом. Интернет и парковка здесь для гостей не гарантированы. Зато допускается размещение домашних животных.

ФОТО: Booking.com