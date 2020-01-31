Как классно провести досуг в Талллинне? Куда пойти с 1 по 9 февраля - Limon знает ответ

MustonenFest: концерт «Путешествие»

1 февраля, Таллинн

В Здании Большой гильдии пройдет очередной концерт фестиваля MustonenFest - «Путешествие». Концерт «Путешествие» - это уникальное медитативное музыкальное путешествие, на которое влияет не только израильская музыка, но и культуры России, Австралии, Танзании и других стран.

Спектакль «Вишневый сад»

1 февраля, Таллинн

В Русском театре идет спектакль Игоря Лысова по пьесе А.П.Чехова «Вишневый сад». Лирическая исповедь начала века. Возрастные ограничения: 14+

Неизвестные легенды Старого города

1 февраля, Таллинн

Знакома ли вам история о лающем человеке или о призраке дома шведского посольства? Приходите на экскурсию, послушайте легенды рассказанные городской знахаркой и вы будете, несомненно, удивлены, как много еще неизвестного и таинственного скрывается на улочках любимого города!

MustonenFest. Венецианская многохоровая музыка

1 февраля, Пярну

В Пярнуском концертном зале пройдет выступление в рамках фестиваля MustonenFest - «Венецианская многохоровая музыка».

Сретение (день свечей) в Эстонском музее под открытым небом

2 февраля, Таллинн

Сретение (день свечей) знаменуется началом весенних женских праздников. Принято считать, что в этот день свечи горят самым светлым пламенем. На хуторах изготавливаются свечи из бараньего жира и пчелиного воска, готовятся праздничные блюда.

Спектакль «У ковчега в восемь, или Спасайся, пингвин!»

2 февраля, Таллинн

В Центре Русской культуры в Таллинне покажут музыкальный спектакль для всей семьи «У ковчега в восемь, или Спасайся, пингвин!». Это доПотопная история о трёх неунывающих Пингвинах и Белой голубке, которым даже всемирный потоп по колено, если рядом есть настоящие друзья и играет джаз!

Спектакль по пьесе Славомира Мрожека «Любовь в Крыму»

2 февраля, Таллинн

В спектакле рассматриваются три исторические эпохи. Первый из трех периодов – чеховское время, где мир все еще прекрасен. Второй период – советское время, когда начинается трагедия. А третий период – это современность, когда больше ни одно правило не действует.

Семейный утренник: сказки в Музее Миккеля

2 февраля, Таллинн

Познавательный проект «Сказки в Музее Миккеля» на русском языке предназначен для всей семьи, благодаря чтению сказки в выставочном зале, ребёнок сможет почувствовать себя в музее более комфортно, почти как дома, и получить прекрасные впечатления.

Показ фильма «Скрытые фигуры»

3 февраля, Нарва

Приглашаем вас на показ фильма Теодора Мелфи «Скрытые фигуры» (2016, 127 минут). Показ состоится в рамках серии фильмов Американского центра Нарвской центральной библиотеки и посольства США.

«И как исполнитель»: Кристи Каптен

5 и 11 февраля, Таллинн, Пярну

В Таллинне и Пярну пройдет очередной концерт из цикла «И как исполнитель», на котором выступит Кристи Каптен (фортепиано).

Концерт Виктора Третьякова

7 февраля, Таллинн