Пт, 31.01.2020
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Как классно провести досуг в Талллинне? Куда пойти с 1 по 9 февраля - Limon знает ответ

Чулпан Хаматова

ФОТО: Can Nguyen/Capital Pictures/CAN/Capital Pictures

На календаре - последний месяц зимы, вот и культурный календарь предлагает вам множество мероприятий на выбор, которые согреют ваши сердца и подарят теплые и яркие впечатления в ожидании весны, сообщает портал kultuur.info/ru.

MustonenFest: концерт «Путешествие»

1 февраля, Таллинн

В Здании Большой гильдии пройдет очередной концерт фестиваля MustonenFest - «Путешествие». Концерт «Путешествие» - это уникальное медитативное музыкальное путешествие, на которое влияет не только израильская музыка, но и культуры России, Австралии, Танзании и других стран.

Спектакль «Вишневый сад»

1 февраля, Таллинн 

В Русском театре идет спектакль Игоря Лысова по пьесе А.П.Чехова «Вишневый сад». Лирическая исповедь начала века. Возрастные ограничения: 14+

Неизвестные легенды Старого города

1 февраля, Таллинн

Знакома ли вам история о лающем человеке или о призраке дома шведского посольства? Приходите на экскурсию, послушайте легенды рассказанные городской знахаркой и вы будете, несомненно, удивлены, как много еще неизвестного и таинственного скрывается на улочках любимого города!

MustonenFest. Венецианская многохоровая музыка

1 февраля, Пярну 

В Пярнуском концертном зале пройдет выступление в рамках фестиваля MustonenFest - «Венецианская многохоровая музыка».

Сретение (день свечей) в Эстонском музее под открытым небом

2 февраля, Таллинн

Сретение (день свечей) знаменуется началом весенних женских праздников. Принято считать, что в этот день свечи горят самым светлым пламенем. На хуторах изготавливаются свечи из бараньего жира и пчелиного воска, готовятся праздничные блюда.

Спектакль «У ковчега в восемь, или Спасайся, пингвин!»

2 февраля, Таллинн

В Центре Русской культуры в Таллинне покажут музыкальный спектакль для всей семьи «У ковчега в восемь, или Спасайся, пингвин!». Это доПотопная история о трёх неунывающих Пингвинах и Белой голубке, которым даже всемирный потоп по колено, если рядом есть настоящие друзья и играет джаз! 

Спектакль по пьесе Славомира Мрожека «Любовь в Крыму»

2 февраля, Таллинн 

В спектакле рассматриваются три исторические эпохи. Первый из трех периодов – чеховское время, где мир все еще прекрасен. Второй период – советское время, когда начинается трагедия. А третий период – это современность, когда больше ни одно правило не действует.

Семейный утренник: сказки в Музее Миккеля

2 февраля, Таллинн 

Познавательный проект «Сказки в Музее Миккеля» на русском языке предназначен для всей семьи, благодаря чтению сказки в выставочном зале, ребёнок сможет почувствовать себя в музее более комфортно, почти как дома, и получить прекрасные впечатления.

Показ фильма «Скрытые фигуры»

3 февраля, Нарва

Приглашаем вас на показ фильма Теодора Мелфи «Скрытые фигуры» (2016, 127 минут). Показ состоится в рамках серии фильмов Американского центра Нарвской центральной библиотеки и посольства США.

«И как исполнитель»: Кристи Каптен

5 и 11 февраля, Таллинн, Пярну 

В Таллинне и Пярну пройдет очередной концерт из цикла «И как исполнитель», на котором выступит Кристи Каптен (фортепиано).

Концерт Виктора Третьякова

7 февраля, Таллинн

Можно только удивляться тому количеству тем, на которые Виктор Третьяков  пишет песни: лирические, философские, социальные, ироничные, военные, детские и, конечно же, шуточные. Поэтому на его концерте в зале и смех, и слёзы, и главное - возможность задуматься о том: кто мы, откуда и для чего живём!

Творческая встреча со Светланой Алексиевич

7 февраля, Таллинн

В 19.00 писатель и нобелевский лауреат Светлана Алексеевич выступит в зале Союза писателей Эстонии. С писателем беседует литературoвед и критик Айя Сакова. Интервью будет на русском языке с последующим переводом на эстонский язык.

Творческий вечер Гоши Куценко

7 февраля, Таллинн

Вечер с Гошей Куценко «Слова под музыку» - это не просто вечер рассказов о себе и своём творчестве известного актёра, автора песен, мецената и благотворителя, а и исполнение им и его инструментальной группой "ГК" песен собственного сочинения.

Русский романс от трио Senjo

8 февраля, Таллинн

Трио Senjo объединяет трех талантливых музыкантов с классическим высшим музыкальным образованием. За семь лет совместного музицирования ими было создано много программ в разных стилях: от барочной музыки композиторов 18 века Баха и Генделя, до современной классической и эстрадной песни на русском, французском и итальянском языках, русских романсов и цыганских песен, музыки кино и классики рока.

Сказочная выставка «Жили-были»

8 февраля, Тарту 

В Эстонском национальном музее, в зале временных выставок откроется сказочная выставка «Жили-были…» В сказочном лесу чудес знакомый мир встречается с невообразимым, и посетителю выставки придется приспособиться к другому времени и законам.

«УтроВечер» Чулпан Хаматова

9 февраля, Таллинн

В Концертном зале Alexela пройдет спектакль «УтроВечер» по произведениям поэта Юрия Левитанского. В спектакле заняты: Чулпан Хаматова, Владимир Варнава, Полина Кондарткова.

Концерт Новосибирского камерного оркестра

9 февраля, Йыхви

В рамках фестиваля MustonenFest 2020 7 февраля 2020 в Йыхвиском Концертном доме выступит Новосибирский камерный оркестр.

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