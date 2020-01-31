Как классно провести досуг в Талллинне? Куда пойти с 1 по 9 февраля - Limon знает ответ

На календаре - последний месяц зимы, вот и культурный календарь предлагает вам множество мероприятий на выбор, которые согреют ваши сердца и подарят теплые и яркие впечатления в ожидании весны, сообщает портал kultuur.info/ru.
MustonenFest: концерт «Путешествие»
1 февраля, Таллинн
В Здании Большой гильдии пройдет очередной концерт фестиваля MustonenFest - «Путешествие». Концерт «Путешествие» - это уникальное медитативное музыкальное путешествие, на которое влияет не только израильская музыка, но и культуры России, Австралии, Танзании и других стран.
Спектакль «Вишневый сад»
1 февраля, Таллинн
В Русском театре идет спектакль Игоря Лысова по пьесе А.П.Чехова «Вишневый сад». Лирическая исповедь начала века. Возрастные ограничения: 14+
Неизвестные легенды Старого города
1 февраля, Таллинн
Знакома ли вам история о лающем человеке или о призраке дома шведского посольства? Приходите на экскурсию, послушайте легенды рассказанные городской знахаркой и вы будете, несомненно, удивлены, как много еще неизвестного и таинственного скрывается на улочках любимого города!
MustonenFest. Венецианская многохоровая музыка
1 февраля, Пярну
В Пярнуском концертном зале пройдет выступление в рамках фестиваля MustonenFest - «Венецианская многохоровая музыка».
Сретение (день свечей) в Эстонском музее под открытым небом
2 февраля, Таллинн
Сретение (день свечей) знаменуется началом весенних женских праздников. Принято считать, что в этот день свечи горят самым светлым пламенем. На хуторах изготавливаются свечи из бараньего жира и пчелиного воска, готовятся праздничные блюда.
Спектакль «У ковчега в восемь, или Спасайся, пингвин!»
2 февраля, Таллинн
В Центре Русской культуры в Таллинне покажут музыкальный спектакль для всей семьи «У ковчега в восемь, или Спасайся, пингвин!». Это доПотопная история о трёх неунывающих Пингвинах и Белой голубке, которым даже всемирный потоп по колено, если рядом есть настоящие друзья и играет джаз!
Спектакль по пьесе Славомира Мрожека «Любовь в Крыму»
2 февраля, Таллинн
В спектакле рассматриваются три исторические эпохи. Первый из трех периодов – чеховское время, где мир все еще прекрасен. Второй период – советское время, когда начинается трагедия. А третий период – это современность, когда больше ни одно правило не действует.
Семейный утренник: сказки в Музее Миккеля
2 февраля, Таллинн
Познавательный проект «Сказки в Музее Миккеля» на русском языке предназначен для всей семьи, благодаря чтению сказки в выставочном зале, ребёнок сможет почувствовать себя в музее более комфортно, почти как дома, и получить прекрасные впечатления.
Показ фильма «Скрытые фигуры»
3 февраля, Нарва
Приглашаем вас на показ фильма Теодора Мелфи «Скрытые фигуры» (2016, 127 минут). Показ состоится в рамках серии фильмов Американского центра Нарвской центральной библиотеки и посольства США.
«И как исполнитель»: Кристи Каптен
5 и 11 февраля, Таллинн, Пярну
В Таллинне и Пярну пройдет очередной концерт из цикла «И как исполнитель», на котором выступит Кристи Каптен (фортепиано).
Концерт Виктора Третьякова
7 февраля, Таллинн
Можно только удивляться тому количеству тем, на которые Виктор Третьяков пишет песни: лирические, философские, социальные, ироничные, военные, детские и, конечно же, шуточные. Поэтому на его концерте в зале и смех, и слёзы, и главное - возможность задуматься о том: кто мы, откуда и для чего живём!
Творческая встреча со Светланой Алексиевич
7 февраля, Таллинн
В 19.00 писатель и нобелевский лауреат Светлана Алексеевич выступит в зале Союза писателей Эстонии. С писателем беседует литературoвед и критик Айя Сакова. Интервью будет на русском языке с последующим переводом на эстонский язык.
Творческий вечер Гоши Куценко
7 февраля, Таллинн
Вечер с Гошей Куценко «Слова под музыку» - это не просто вечер рассказов о себе и своём творчестве известного актёра, автора песен, мецената и благотворителя, а и исполнение им и его инструментальной группой "ГК" песен собственного сочинения.
Русский романс от трио Senjo
8 февраля, Таллинн
Трио Senjo объединяет трех талантливых музыкантов с классическим высшим музыкальным образованием. За семь лет совместного музицирования ими было создано много программ в разных стилях: от барочной музыки композиторов 18 века Баха и Генделя, до современной классической и эстрадной песни на русском, французском и итальянском языках, русских романсов и цыганских песен, музыки кино и классики рока.
Сказочная выставка «Жили-были»
8 февраля, Тарту
В Эстонском национальном музее, в зале временных выставок откроется сказочная выставка «Жили-были…» В сказочном лесу чудес знакомый мир встречается с невообразимым, и посетителю выставки придется приспособиться к другому времени и законам.
«УтроВечер» Чулпан Хаматова
9 февраля, Таллинн
В Концертном зале Alexela пройдет спектакль «УтроВечер» по произведениям поэта Юрия Левитанского. В спектакле заняты: Чулпан Хаматова, Владимир Варнава, Полина Кондарткова.
Концерт Новосибирского камерного оркестра
9 февраля, Йыхви
В рамках фестиваля MustonenFest 2020 7 февраля 2020 в Йыхвиском Концертном доме выступит Новосибирский камерный оркестр.