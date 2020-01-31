Какой талант подарила вам дата рождения

Высчитать это магическое число не представляет особого труда. Нужно в строчку записать полную дату рождения. Например, 20.02.1975. Теперь суммируйте все цифры, пока не получится число от 1 до 9. Вот так: 2+2+1+9+7+5=26=2+6=8. Вот мы и узнали число судьбы для конкретной даты рождения.

На что же оно указывает? Какими талантами наделила вас дата рождения?

Число 1

Ваш талант – лидерские способности. Вы умеете увлекать за собой, ваши идеи зажигают, вы вдохновляете других на подвиги. Сможете легко достичь успеха на должности руководителя.

Число 2

Ваша способность – это дипломатичность. Вы умеете вести переговоры, знаете, как найти подход даже к самому необщительному собеседнику. Интуитивно чувствуете, что нужно сказать, а о чем правильнее будет промолчать. Умеете сглаживать конфликты и острые углы.

Число 3

Богатое воображение – вот ваш конек. Кроме того, вы умеете искренне радоваться жизни, а это тоже редкая способность в современном мире. Лучше всего у вас получается все, что связано с творчеством. Тройки могут реализовать себя в актерстве либо писательстве.

Число 4

Ваша сильная сторона – практичность и сосредоточенность. Вы умеет быть внимательными к мелочам, от вас не ускользнет ни одна деталь. Вот почему нумерологи рекомендуют вам работать в сфере финансов или в конструировании.

Число 5

Вы обожаете изучать что-то новое и открывать для себя неизведанное. Это просто объяснить числом судьбы, пятерка одарила вас любознательностью и энергичностью. Успех ожидает вас в сфере, связанной с познаниями нового. Например, в науке.

Число 6

Ключевые слова вашей жизни – долг и верность. Люди, чье число судьбы равно 6, становятся отличными врачами и учителями. Смысл жизни вы ищите в помощи ближним.

Число 7

Уникальное число. Семерки обладают высоким интеллектом, легко улавливают суть вещей, проникают в глубины смысла. Могут чувствовать энергетические потоки, преуспевая в экстрасенсорике. Их путь – наука либо творчество.

Число 8

Сильные волевые личности, которые награждены даром находить выход из самых сложных ситуаций. Настойчивые, выносливые, могут отлично проявить себя в спорте.

Число 9

Вы хотите совершенствовать этот мир, потому что тонко чувствуете его эстетику. Ваш талант – это умение созидать. Все девятки находят себя в творчестве. Музыка, актерство, живопись – все пути открыты для вас.