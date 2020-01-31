Какой талант подарила вам дата рождения

Не бывает людей, у которых нет выдающихся способностей. Но бывают люди, которые еще не нашли свои таланты. Нумерологи убеждены, что дата рождения сильно влияет на то, какие качества вашего характера будут проявлены лучше всего, какими делами вы сможете заниматься. Число судьбы подскажет, в чем ваша уникальность, пишет zen.yandex.ru.
Высчитать это магическое число не представляет особого труда. Нужно в строчку записать полную дату рождения. Например, 20.02.1975. Теперь суммируйте все цифры, пока не получится число от 1 до 9. Вот так: 2+2+1+9+7+5=26=2+6=8. Вот мы и узнали число судьбы для конкретной даты рождения.
На что же оно указывает? Какими талантами наделила вас дата рождения?
Число 1
Ваш талант – лидерские способности. Вы умеете увлекать за собой, ваши идеи зажигают, вы вдохновляете других на подвиги. Сможете легко достичь успеха на должности руководителя.
Число 2
Ваша способность – это дипломатичность. Вы умеете вести переговоры, знаете, как найти подход даже к самому необщительному собеседнику. Интуитивно чувствуете, что нужно сказать, а о чем правильнее будет промолчать. Умеете сглаживать конфликты и острые углы.
Число 3
Богатое воображение – вот ваш конек. Кроме того, вы умеете искренне радоваться жизни, а это тоже редкая способность в современном мире. Лучше всего у вас получается все, что связано с творчеством. Тройки могут реализовать себя в актерстве либо писательстве.
Число 4
Ваша сильная сторона – практичность и сосредоточенность. Вы умеет быть внимательными к мелочам, от вас не ускользнет ни одна деталь. Вот почему нумерологи рекомендуют вам работать в сфере финансов или в конструировании.
Число 5
Вы обожаете изучать что-то новое и открывать для себя неизведанное. Это просто объяснить числом судьбы, пятерка одарила вас любознательностью и энергичностью. Успех ожидает вас в сфере, связанной с познаниями нового. Например, в науке.
Число 6
Ключевые слова вашей жизни – долг и верность. Люди, чье число судьбы равно 6, становятся отличными врачами и учителями. Смысл жизни вы ищите в помощи ближним.
Число 7
Уникальное число. Семерки обладают высоким интеллектом, легко улавливают суть вещей, проникают в глубины смысла. Могут чувствовать энергетические потоки, преуспевая в экстрасенсорике. Их путь – наука либо творчество.
Число 8
Сильные волевые личности, которые награждены даром находить выход из самых сложных ситуаций. Настойчивые, выносливые, могут отлично проявить себя в спорте.
Число 9
Вы хотите совершенствовать этот мир, потому что тонко чувствуете его эстетику. Ваш талант – это умение созидать. Все девятки находят себя в творчестве. Музыка, актерство, живопись – все пути открыты для вас.
Судьба подарила вам талант для того, чтобы вы могли в полной мере раскрыть его и сделать этот мир еще лучше. Ищите свое призвание!