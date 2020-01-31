Пт, 31.01.2020
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Киви не всегда полезен: кому этот фрукт противопоказан

Киви. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Киви — экзотический фрукт, произрастающий в теплых странах. Плод является чемпионом по содержанию витамина С, обгоняя в этом апельсин. 100 грамм киви удовлетворяет потребность в витамине С на 150%.

Мохнатый фрукт содержит также витамины группы В, калий, фосфор, железо, магний, кальций. В составе киви много клетчатки, сахаров, но калорийность небольшая — 61.

Плод активно используется в кулинарии и косметологии. Киви едят как в свежем виде, так и готовят из него десерты, напитки, добавляют в выпечку, салаты. На основе фрукта готовят косметические маски для очищения, питания, омоложения кожи. Киви подходит для пилинга и может использоваться в приготовлении косметики.

Максимальная норма потребления для здорового взрослого человека составляет 2–3 штуки в день. Чрезмерное превышение съеденных фруктов может быть опасно.

Индивидуальная непереносимость

Киви относится к сильным аллергенам. Даже небольшое переедание фрукта способно вызвать высыпания на коже, отечность, покраснение, воспаление и другие реакции. Особую осторожность в употреблении фрукта следует соблюдать детям до года, беременным и кормящим женщинам.

Проблемы с желудочно-кишечным трактом

Из-за высокого содержания кислот киви нужно употреблять с осторожностью людям, имеющим заболевания внутренних органов: гастрит с повышенной кислотностью, язва, панкреатит. При таких патологиях опасно съедать фрукт натощак. После еды позволительно лакомится киви в небольшом количестве. Соблюдать осторожность следует и при заболеваниях почек и печени.

Диарея

Киви обладает легкими слабительными свойствами, поэтому его лучше исключить из рациона при расстройстве пищеварения. Любые инфекционные или воспалительные заболевания внутренних органов, сопровождающиеся жидким стулом, являются противопоказанием к поеданию фрукта.

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