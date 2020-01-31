Самая красивая женщина в мире снялась в рекламе бикини

Кк пишет lenta.ru, на одном из снимков 23-летняя модель позирует в цветном бикини из коллекции весна-лето 2020. Хадид лежит на боку в море, спиной к камере. Она опирается бедром на выступающую из воды платформу, свесив голову в воду.

Вместе с Хадид в кампании снялся манекенщик Обри О'Махони. На фото он одет в рубашку с ярким узором и нашейный платок. Авторы съемки — фэшн-фотографы Мерт Алас и Маркус Пигго.

Ранее в январе Белла Хадид снялась для журнала Love топлес. На кадрах знаменитость позирует в розовых кожаных штанах на шнуровке, а на ее оголенную грудь нанесена ровная полоска черной краски. Она запечатлена без аксессуаров и с собранными волосами.