Самая популярная блондинка Эстонии вскружила голову золотому мальчику из Финляндии?

Напомним, в минувшую пятницу в Saku Suurhall прошла церемония вручения эстонских музыкальных премий EMA-2020. Победительницей в категории «Лучший поп-артист года» стала 27-летняя певица Лийс Лемсалу, а награду вручал 19-летний кумир молодежи из Финляндии Исаак Эллиот. Называя победителя, Исаак допустил небольшую ошибку в произношении имени Лийс, а она, в свою очередь, не осталась в долгу и, благодаря Исаака за награду, немного исказила произношение его имени.

Лийс, к слову, призналась, что не ожидала получить эту награду, поэтому к речи не готовилась.

Чуть позже молодых людей заметили танцующими вместе, и, как отмечает Seiska, даже если между ними и пробежала искра, они вряд ли будут это афишировать, ведь оба - довольно публичные личности и такая большая разница в возрасте в пользу Лийс может быть неверно истолкована поклонниками.

Я просто развлекалась, танцевала, все было хорошо. Ничего экстраординарного здесь не было,

— прокомментировала продолжение вечера Лийс.

Менеджер Исаака Эллиота Леэн Кадакас также сказала Elu24, что молодые люди просто веселились на празднике и ничего более серьезного за этим не стоит: «Исаак Эллиот не давал комментариев на этот счет и на следующий день улетел в Америку».