Самая популярная блондинка Эстонии вскружила голову золотому мальчику из Финляндии?
Согласно материалу финского издания Seiska, во время вручения премии «Лучший поп-артист года», ее лауреат певица Лийс Лемсалу и вручавший награду финский певец Исаак Эллиот буквально не сводили друг с друга глаз.
Soome seltskonnaajakiri kirjutas, et Eesti Muusikaauhindade jagamise üritusel aasta popartisti tiitliga pärjatud Liis Lemsalul ja talle auhinna üle andnud Soome popartist Isac Elliotil jätkus järelpeol silmi vaid teineteise jaoks.
Напомним, в минувшую пятницу в Saku Suurhall прошла церемония вручения эстонских музыкальных премий EMA-2020. Победительницей в категории «Лучший поп-артист года» стала 27-летняя певица Лийс Лемсалу, а награду вручал 19-летний кумир молодежи из Финляндии Исаак Эллиот. Называя победителя, Исаак допустил небольшую ошибку в произношении имени Лийс, а она, в свою очередь, не осталась в долгу и, благодаря Исаака за награду, немного исказила произношение его имени.
Лийс, к слову, призналась, что не ожидала получить эту награду, поэтому к речи не готовилась.
Чуть позже молодых людей заметили танцующими вместе, и, как отмечает Seiska, даже если между ними и пробежала искра, они вряд ли будут это афишировать, ведь оба - довольно публичные личности и такая большая разница в возрасте в пользу Лийс может быть неверно истолкована поклонниками.
Я просто развлекалась, танцевала, все было хорошо. Ничего экстраординарного здесь не было,
— прокомментировала продолжение вечера Лийс.
Менеджер Исаака Эллиота Леэн Кадакас также сказала Elu24, что молодые люди просто веселились на празднике и ничего более серьезного за этим не стоит: «Исаак Эллиот не давал комментариев на этот счет и на следующий день улетел в Америку».