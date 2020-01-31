Иранский провидец предсказал гибель половины человечества от коронавируса

На нашей планете произойдет множество извержений вулкана, поэтому люди столкнутся с «огнем и пеплом». На этом фоне многие сочли подтверждением пророчества пробудившийся на Филлипинах второй по величине вулкан Тааль, извержение которого сопровождалось вспышками молний.

По словам провидца, вулканы проснутся «на Востоке», и это будет реакцией Земли на действия людей, поэтому «все пойдет прахом, если человечество не одумается».

Также ясновидящий предрекает гибель человечества от смертельной болезни. По его словам, эпидемия унесет жизни не менее половины населения Земли.

На этом фоне нынешнее стремительное распространение по планете китайского коронавируса многие сочли еще одним подтверждением слов Салмана Салехигударза, который уверен, что таким образом люди будут наказаны за неправедную жизнь.