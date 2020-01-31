Пт, 31.01.2020
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Астролог Глоба назвала четыре знака Зодиака - главных везунчиков февраля

Зодиак. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Известный астролог Тамара Глоба назвала знаки Зодиака, которым повезет больше других в феврале этого года, пишет Topnews.

По словам специалиста, следующий месяц станет периодом принятия быстрых решений в свою пользу для Овнов. Тамара Глоба рекомендует верить доверять своей интуиции и первым ощущениям. Новые предложения станут благополучными и перспективными. В семье будет царить гармония и атмосфера взаимопонимания.

Для Близнецов наступающий месяц станет периодом продвижения в карьере. Не скромничайте и заявляйте о себе - сейчас наступило самое подходящее для этого время. Вы заслужили славу. Одинокие представители этого знака Зодиака могут встретить свою вторую половину.

У Скорпионов в феврале 2020 года наступает счастливая полоса. Успехи и достижения любого рода будут буквально падать на вас с небес. Для финансовой стабильности вам не придется прикладывать много усилий. Вы сможете окружить себя надежными единомышленниками. В этом месяце произойдет несколько очень важных выходов в свет, благодаря которым вы получите контакты с нужными людьми.

Стрельцов ожидает месяц сюрпризов и удачи в бизнесе. Романтические встречи, гармония в семье - все это будет сопровождать вас в феврале 2020. Тамара Глоба рекомендует сдерживать в себе желание дать кому-то совет. Выходные лучше проводить в активном движении.

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