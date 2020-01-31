Астролог Глоба назвала четыре знака Зодиака - главных везунчиков февраля

Известный астролог Тамара Глоба назвала знаки Зодиака, которым повезет больше других в феврале этого года, пишет Topnews.
По словам специалиста, следующий месяц станет периодом принятия быстрых решений в свою пользу для Овнов. Тамара Глоба рекомендует верить доверять своей интуиции и первым ощущениям. Новые предложения станут благополучными и перспективными. В семье будет царить гармония и атмосфера взаимопонимания.
Для Близнецов наступающий месяц станет периодом продвижения в карьере. Не скромничайте и заявляйте о себе - сейчас наступило самое подходящее для этого время. Вы заслужили славу. Одинокие представители этого знака Зодиака могут встретить свою вторую половину.
Стрельцов ожидает месяц сюрпризов и удачи в бизнесе. Романтические встречи, гармония в семье - все это будет сопровождать вас в феврале 2020. Тамара Глоба рекомендует сдерживать в себе желание дать кому-то совет. Выходные лучше проводить в активном движении.