Музыкант Эрик Кригер признался, сколько женщин было в его жизни

Музыкант Эрик Кригер (58) был гостей вечерней программы Õhtu! на Kanal 2 и ответил на все вопросы ведущих, пишет Elu24.
Ведущие передачи Õhtu! Роберт Роол и Юри Бучаков задавали легендарному музыканту вопросы от пользователей Instagram. «Надеюсь, ты не упадешь с дивана, когда мы озвучим их», - предупредил Бучаков певца. И Роберт Роол с места в карьер спросил: сколько женщин было у Эриха Кригера?
«Ооо ... Сколько-то было, скажем так - засмеялся Кригер и отказался отвечать на вопрос, было ли их больше десяти. «Я такой старый и ничего не помню», - заключил он довольно радостно.
Затем Кригера спросили, если и как часто люди старше 55 лет занимались сексом? «Ну, могу еще кое-что», - таким был его уклончивый ответ.
Кригер рассказал, что он состоит в отношениях, потому что любой человек должен жить полноценной жизнью. «Сейчас все как-то проще, каждый может объяснить партнеру, что его не устраивает в другом. Лет 50 назад подобное было невозможным. Как-то я понял, что нашел то, что искал. Это моя первая любовь, я знал и чувствовал, что она - моя женщина, но она ушла, - рассказал музыкант в программе. - И я не могу объяснить, почему. Если честно, я любил три раза в жизни. Теперь мне действительно повезло встретить фантастического человека. Мы вместе более трех лет. Я чувствую, что это правильно».
Конечно, Кригера спросили, все ли женщины сумасшедшие? Певец согласился и добавил, смеясь: «Они еще и постоянно развиваются».