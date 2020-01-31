Музыкант Эрик Кригер признался, сколько женщин было в его жизни

Кригер рассказал, что он состоит в отношениях, потому что любой человек должен жить полноценной жизнью. «Сейчас все как-то проще, каждый может объяснить партнеру, что его не устраивает в другом. Лет 50 назад подобное было невозможным. Как-то я понял, что нашел то, что искал. Это моя первая любовь, я знал и чувствовал, что она - моя женщина, но она ушла, - рассказал музыкант в программе. - И я не могу объяснить, почему. Если честно, я любил три раза в жизни. Теперь мне действительно повезло встретить фантастического человека. Мы вместе более трех лет. Я чувствую, что это правильно».