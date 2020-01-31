Пт, 31.01.2020
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Фото полуголой Глюкозы вверх ногами возбудило фанатов

Глюкоза.

ФОТО: Instagram

33-летняя певица Наталья Ионова, известная как Глюкоза (Глюк'oZa) хоть уже и окунулась с головой в работу после отдыха на Мальдивах, но нет-нет да и опубликует полуголое фото, дабы взбодрить своих подписчиков, пишет Topnews.

На новом снимке Ионова позирует на фоне океана, сделав стойку на голове и закинув ноги назад в полусогнутом положении. Видимо, это поза из йоги, на которую в последнее время подсели многие звезды шоу-бизнеса.

«Позаботьтесь о своем теле, это единственное место, где вам нужно жить. (с) Джим Рон», - такими словами подписала снимок Наталия.

Глюкоза позирует в черном спортивном купальнике, который лишний раз подчеркивает идеальную фигуру певицы, что не осталось без внимания поклонников.

 
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