Фото полуголой Глюкозы вверх ногами возбудило фанатов

33-летняя певица Наталья Ионова, известная как Глюкоза (Глюк'oZa) хоть уже и окунулась с головой в работу после отдыха на Мальдивах, но нет-нет да и опубликует полуголое фото, дабы взбодрить своих подписчиков, пишет Topnews.