Дочь Михаила Ефремова: «От моей матери несет алкоголем на всю улицу»

В прошлом году экс-супруга Михаила Ефремова актриса Ксения Качалина шокировала съемочную группу одного из федеральных каналов условиями, в которых она обитает. По всей жилплощади разбросаны старые вещи, обои в комнатах оборваны, а на кухне горы грязной посуды… Нетрудно было догадаться, что апартаменты находятся в антисанитарном состоянии из-за того, что бывшая звезда киноэкранов злоупотребляет алкоголем. Да и сама Ксения подобного не скрывает: «Пожалуй, для хорошего самочувствия мне нужна одна бутылка в день», — смело заявляла женщина.

Возможно, единственное не запущенное место в квартире — это комната 19-летней дочери актрисы Анны-Марии Ефремовой. Дело в том, что девочка живет в интернате, а на выходных гостит у знаменитого отца, который является ее единоличным опекуном. Как призналась горе-мать, она редко общается с наследницей и скучает по ней. «СтарХит» выяснил, у Анны-Марии были свои причины отказаться выходить на связь.

«Запах алкоголя, который исходит от нее на всю улицу... — откровенно рассказывает девушка в соцсети. — Мать медленно угасает. Не тело, конечно. Алкоголики удивительно долго живут. Ее разум угасает. Моя память о ней гаснет тоже. Честно говоря, я постоянно забываю ее лицо».

По словам приближенных к семье Ефремовых, девушка верит, ее будущее сложится намного лучше, чем у родственницы. «Анна-Мария обещала себе не стать такой, как мать», — говорят близкие артиста.

Сейчас Анна-Мария улетела отдыхать вместе с дочерью Леонида Якубовича Варварой в Сингапуре, они давно дружат. Казалось бы, путешествие должно отвлечь от грустных мыслей. Но Ефремова находится в депрессии, постоянном самоанализе. «Ане противно от того, что она часто врет людям, — признается Екатерина, одногруппница девушки. — Называет себя ленивым и плохим человеком. Порой она говорит о себе в мужском роде. Почему? Сама оправдывается — чтобы привлечь внимание. У нее иногда случаются вспышки гнева и истерики».

Чтобы разобраться со своими эмоциями Ефремова даже обращалась к медикам. «Аня запоминает только яркие моменты своей жизни, — продолжает Катя. — Как объяснил психотерапевт, виной тому посттравматическое стрессовое расстройство».

Сама Анна-Мария старается не впускать людей в свой внутренний мир и проблемы. А те кто в курсе диагноза девушки, поддерживают ее.