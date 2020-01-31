16-летнему актеру из «Ералаша» перерезали горло

Поздно вечером 29 января в Волгограде разыгралась настоящая трагедия: юноша по имени Иван стал жертвой уличной драки. Вместе с двоюродным братом он возвращался из колледжа, когда случайно задел плечом прохожего. Это и стало причиной конфликта: на видео с камер наблюдения заметно, как Иван и его оппонент сначала спорят, а потом начинают драться.

В какой-то момент прохожий достал нож и полоснул мальчика по горлу. Родственник Ивана сразу же вызвал скорую. Пострадавшего экстренно госпитализировали, но спасти его так и не удалось.

Тетя погибшего рассказала в социальных сетях, что у мальчика не было мамы. Его отец работал в другом городе, поэтому воспитанием Вани занималась преимущественно бабушка.

«Ты навсегда в моем сердце, мой любимый человек! Мой любимый сыночек. Ваня практически жил у меня. С моим сыном они братья и лучшие друзья. Вчера они были вместе. Ваню убили на глазах сына. Он держал его на руках до приезда врачей», — рассказала тетя Светлана.

Ваня был душой компании

Преподаватели в колледже и друзья отзываются о Ване только положительно. По словам педагогов, мальчик был очень любознательным и ответственным. Также юноша проявлял интерес и к актерской профессии: даже успел сыграть в одном из эпизодов киножурнала «Ералаш».

Убийцу подростка уже задержали. Им оказался 20-летний молодой человек с криминальным прошлым. Ранее его уже судили за кражи и угрозу убийством. Мужчину задержали в собственной квартире, когда он пытался смыть с одежды следы крови. Теперь ему грозит до 15 лет тюрьмы.