16-летнему актеру из «Ералаша» перерезали горло

Подросток по имени Иван стал участником уличной драки. В результате конфликта мальчику нанесли ножевое ранение в шею. Спасти его врачам не удалось. Молодой человек, убивший юного актера, уже задержан, сообщает «Стархит».
Поздно вечером 29 января в Волгограде разыгралась настоящая трагедия: юноша по имени Иван стал жертвой уличной драки. Вместе с двоюродным братом он возвращался из колледжа, когда случайно задел плечом прохожего. Это и стало причиной конфликта: на видео с камер наблюдения заметно, как Иван и его оппонент сначала спорят, а потом начинают драться.
В какой-то момент прохожий достал нож и полоснул мальчика по горлу. Родственник Ивана сразу же вызвал скорую. Пострадавшего экстренно госпитализировали, но спасти его так и не удалось.
Тетя погибшего рассказала в социальных сетях, что у мальчика не было мамы. Его отец работал в другом городе, поэтому воспитанием Вани занималась преимущественно бабушка.
Преподаватели в колледже и друзья отзываются о Ване только положительно. По словам педагогов, мальчик был очень любознательным и ответственным. Также юноша проявлял интерес и к актерской профессии: даже успел сыграть в одном из эпизодов киножурнала «Ералаш».
Убийцу подростка уже задержали. Им оказался 20-летний молодой человек с криминальным прошлым. Ранее его уже судили за кражи и угрозу убийством. Мужчину задержали в собственной квартире, когда он пытался смыть с одежды следы крови. Теперь ему грозит до 15 лет тюрьмы.
Сейчас родственники Ивана организуют похороны. Бабушка и тетя мальчика до сих пор не могут поверить в произошедшее и надеются, что преступник получит максимальный срок.