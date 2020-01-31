Гороскоп на 31 января: Близнецам предстоит нелегкая борьба, а Стрельцы проявят недоверчивость

В эту пятницу нам будут помогать энергии благоприятных и размеренных восьмых лунных суток. Это значит, что стоит проснуться пораньше и с самого утра быть максимально деятельными, а потом нужно успокоиться, расслабиться и погрузиться в себя и размышления о своей жизни. Вечерние развлечения в этот день лучше спланировать заранее, и они не должны быть чересчур активными.
Овен
В этот день направьте все силы в русло созидания и дружеского настроя. Прислушивайтесь к советам окружающих.
Телец
Не упустите возможность нового знакомства. В этот день вас ждет общение с неординарной личностью, пишет «Сегодня».
Близнецы
Вряд ли у вас получится оставаться беспристрастными. Но поборов свой эгоизм, сможете гордиться собой.
Этот день предполагает перемены в окружающей обстановке, в собственном имидже или мировоззрении.
Лев
Будьте аккуратнее в разговорах с близкими, берегите их. Ваше необдуманное слово может спровоцировать ссору.
Дева
Вам пойдет на пользу все, что обновляет, наполняет новой информацией и вещами. Вы это заслужили.
Весы
Подходящий день, чтобы избавиться от вредных привычек. Подумайте о своем здоровье и приоритетах.
Скорпион
Стрелец
Прислушивайтесь к поступающей информации. Всему верить не стоит, но доля правды в ней все-таки присутствует.
Козерог
Вам придется переключиться с рабочих вопросов на бытовые хлопоты. Вы останетесь довольны результатом.
Водолей
Кому-то из близких потребуется ваша помощь. Звезды рекомендуют проявить щедрость и не требовать отдачи.
Рыбы
Будьте готовы к тому, что на вас обрушатся не только рабочие задачи, но и обязанности ваших коллег.