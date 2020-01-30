Эмили Ратаковски взорвала Сеть видео в прозрачном нижнем белье

Модель Эмили Ратаковски выложила на своей странице в Instagram видео, на котором запечатлена в приспущенных джинсах и прозрачном нижнем белье черного цвета. В комментариях разгоряченные мужчины делают ей комплименты на множестве языков мира.

«Наша новая коллекция (нижнего белья) в горошек», — подписала Ратаковски видео.

В ролике модель позирует, сидя лицом к камере. В сторис она также выложила кадр, на котором запечатлена во время той же фотосессии со спины.

Меньше чем за час под видео появилось множество комментариев на разных языках. Мужчины делают комплименты идеальной фигуре Эмили, рассуждают о новых веяниях в моде, а также делают вид, будто пришли посмотреть на джинсы.

«Если реинкарнация реальна, я прошу тебя: стань еще горячее! Великолепная красотка», — гласит комментарий на английском языке.

«Теперь станет модно носить их (джинсы) вот так. С немного открытым передом», — написал поклонник на испанском.