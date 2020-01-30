Концерт Элджея отменили после жалоб родителей

«Друзья, по независящим от организатора и артиста обстоятельствам вынуждены перенести концерт, который должен был состояться 15 марта 2020 года во дворце спорта "Юность" в Челябинске», — говорится в сообщении организаторов в соцсети ВКонтакте.

Средства за все приобретенные билеты будут возвращены в полном объеме, по этому вопросу следует обращаться к билетным агентам.

Дополнительная информация по дате и месту проведения концерта будет сообщена позднее, пояснили организаторы.

В министерстве культуры региона уточнили, что в адрес ведомства поступали обращения родителей по поводу концерта Элджея: они обеспокоены, что материал рэпера не соответствует возрастному цензу (16+), а тексты многих треков содержат ненормативную лексику, пропаганду запрещенных веществ и секса.

Минкультуры региона направило организаторам письмо с требованием обеспечить соблюдение не только норм действующего законодательства, но и морально-нравственных принципов и правил.