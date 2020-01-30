Райский отдых! Рэпер St1m улетел с сыном из Таллинна в Майами и скоро отправится в круиз по Карибам (ФОТО)

Уже много лет проживающий в Таллинне рэпер St1m несколько дней назад с сыном улетел в Майами, где они проведут неделю, после их ждет круиз по Карибам, об этом артист сообщил на своей странице в Instagram. Но поклонников больше беспокоит не это, а за выход нового трека.