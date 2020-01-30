Райский отдых! Рэпер St1m улетел с сыном из Таллинна в Майами и скоро отправится в круиз по Карибам (ФОТО)

Уже много лет проживающий в Таллинне рэпер St1m несколько дней назад с сыном улетел в Майами, где они проведут неделю, после их ждет круиз по Карибам, об этом артист сообщил на своей странице в Instagram. Но поклонников больше беспокоит не это, а за выход нового трека.
St1m уже написал для всех и сразу: «Всем, кто переживает за трек на 4 раунд: не волнуйтесь, он был готов уже 18 января. В ночь с 3 на 4 февраля он появится на всех цифровых витринах, а в полдень 4 февраля выйдет и клип». С нетерпением ждем новинку! А St1m перед большими делами набирается сил.
Сын Роберт родился у известного артиста в 2012 году, а в 2019 году он пошел в первый класс таллиннской школы. Поклонники рэпера уже заявили, что сын быстро подрос и такими темпами скоро догонит отца.
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