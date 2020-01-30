Австралийские пожарные показали на видео, насколько опасна их работа

Бригада пожарных Данмора снятое 4 января видео опубликовала как напоминание, как быстро может распространяться огонь, и сколь опасной становится ситуация в момент, когда пожар приходит на десять минут раньше, чем было предусмотрено.

На видео длиной три с половиной минуты видно, что пожарные во время безветрия готовятся, чтобы начать мероприятия по защите недвижимости, и получают материалы от других бригад.

Галерея: Пожары в Австралии

Когда внезапно начал дуть сильный южный ветер и пламя с дымом стали быстро распространяться, пожарные быстро собрались и поспешили в автомобиль бригады. Из него распрыскивали воду, чтобы языки пламени не принесли ущерба транспортному средству.

В конце видео бушует огненное пекло.

Это показывает, что может произойти в течение нескольких минут. Напоминаем жителям, что нужно соблюдать все предупреждения ответственных служб,

– написала бригада пожарных Данмора.

Напомним, в этом сезоне лесные пожары в Австралии были особо разрушительными. Выгорело примерно 18,6 миллионов гектаров земли, погибли более 30 человек и несчитанное количество животных. Разрушены около 6000 зданий.