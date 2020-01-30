Австралийские пожарные показали на видео, насколько опасна их работа

Бригада австралийских пожарных опубликовала видео, которое наглядно показывает, насколько важно в их работе каждое мгновение. В течение трех минут находящийся неподалеку пожар из клуба дыма, несомого ветром, превращается в пылающее пекло. Об этом пишет Русский TVNET.
Бригада пожарных Данмора снятое 4 января видео опубликовала как напоминание, как быстро может распространяться огонь, и сколь опасной становится ситуация в момент, когда пожар приходит на десять минут раньше, чем было предусмотрено.
На видео длиной три с половиной минуты видно, что пожарные во время безветрия готовятся, чтобы начать мероприятия по защите недвижимости, и получают материалы от других бригад.
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Когда внезапно начал дуть сильный южный ветер и пламя с дымом стали быстро распространяться, пожарные быстро собрались и поспешили в автомобиль бригады. Из него распрыскивали воду, чтобы языки пламени не принесли ущерба транспортному средству.
В конце видео бушует огненное пекло.
Это показывает, что может произойти в течение нескольких минут. Напоминаем жителям, что нужно соблюдать все предупреждения ответственных служб,
– написала бригада пожарных Данмора.
Напомним, в этом сезоне лесные пожары в Австралии были особо разрушительными. Выгорело примерно 18,6 миллионов гектаров земли, погибли более 30 человек и несчитанное количество животных. Разрушены около 6000 зданий.
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