Диана Шурыгина поделилась подробностями своей интимной жизни

20-летняя уроженка Ульяновска написала, что лишилась невинности в 15 лет. Как сообщила девушка подписчикам, она не жалеет об опыте, однако посоветовала так рано не начинать, а хотя бы с 17.

Звезда шоу «Пусть говорят» рассказала о предпочтениях в сексе. Один из подписчиков попросил рассказать о любимой позе. «Если выбирать прямо самую любимую, то сверху», – заявила Шурыгина. Отвечая на вопрос поклонника, сколько у нее было партнеров, Диана насчитала десять парней и пять девушек.

Она ответила и на менее пошлые вопросы интернет-пользователей. Например, подробно рассказала о пирсинге. Первым опытом стали уши – их Шурыгиной прокололи в девять лет. В подростковом возрасте блогер украсила серьгой пупок, а в 16-17 – язык, губу и трагус (хрящ). Как отметила Диана, все проколы зажили хорошо, кроме пупка.