Диана Шурыгина поделилась подробностями своей интимной жизни

Диана Шурыгина разоткровенничалась в своем Telegram-канале и рассказала, сколько половых партнеров у нее было. Девушка не постыдилась раскрыть и более личные тайны, пишет Dni.ru.
20-летняя уроженка Ульяновска написала, что лишилась невинности в 15 лет. Как сообщила девушка подписчикам, она не жалеет об опыте, однако посоветовала так рано не начинать, а хотя бы с 17.
Звезда шоу «Пусть говорят» рассказала о предпочтениях в сексе. Один из подписчиков попросил рассказать о любимой позе. «Если выбирать прямо самую любимую, то сверху», – заявила Шурыгина. Отвечая на вопрос поклонника, сколько у нее было партнеров, Диана насчитала десять парней и пять девушек.
Она ответила и на менее пошлые вопросы интернет-пользователей. Например, подробно рассказала о пирсинге. Первым опытом стали уши – их Шурыгиной прокололи в девять лет. В подростковом возрасте блогер украсила серьгой пупок, а в 16-17 – язык, губу и трагус (хрящ). Как отметила Диана, все проколы зажили хорошо, кроме пупка.
После развода с оператором Первого канала Андреем Шляниным Диана Шурыгина стала встречаться с Денисом Ребровым – молодым миллионером, разбогатевшим на криптовалюте и соцсетях. Парочка весело проводит время на дорогих курортах.