ФОТО ⟩ Какая девочка! Эстонская певица показала подросшую дочку от Таави Рыйваса

Девочка по имени Ума не может доесть печеньку, потому что в этот момент ее что-то очень развеселило. «Быть самим собой - это значит не стать похожим на кого-то другого», - подписала фотографию с дочкой певица Луиза Рыйвас, более известная публике по фамилии Вярк.