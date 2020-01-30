ФОТО ⟩ Какая девочка! Эстонская певица показала подросшую дочку от Таави Рыйваса

Эстонская певица Луиза Рыйвас показала подросшую веселящуюся дочь, которую родила от депутата Рийгикогу и бывшего премьер-министра Эстонии Таави Рыйваса.
Девочка по имени Ума не может доесть печеньку, потому что в этот момент ее что-то очень развеселило. «Быть самим собой - это значит не стать похожим на кого-то другого», - подписала фотографию с дочкой певица Луиза Рыйвас, более известная публике по фамилии Вярк.
Дочка Ума в семье Рыйвас родилась 21 мая 2019 года и стала уже их третьим ребенком. Еще в семье растут сын Герман и дочка Мийна-Рианна.
Официально мужем и женой Таави и Луиза стали в августе 2017 года и потратили на свадьбу тогда около 40 тысяч евро.
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