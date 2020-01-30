Чт, 30.01.2020
Привет, город Нарва! Нашумевшая песня помогла Nublu сорвать сразу четыре награды! СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

ФОТО ⟩ Какая девочка! Эстонская певица показала подросшую дочку от Таави Рыйваса

Таави Рыйвас и Луиза Рыйвас.

ФОТО: Eero Vabamaegi/Postimees

Эстонская певица Луиза Рыйвас показала подросшую веселящуюся дочь, которую родила от депутата Рийгикогу и бывшего премьер-министра Эстонии Таави Рыйваса. 

Девочка по имени Ума не может доесть печеньку, потому что в этот момент ее что-то очень развеселило. «Быть самим собой - это значит не стать похожим на кого-то другого», - подписала фотографию с дочкой певица Луиза Рыйвас, более известная публике по фамилии Вярк. 

Дочка Ума в семье Рыйвас родилась 21 мая 2019 года и стала уже их третьим ребенком. Еще в семье растут сын Герман и дочка Мийна-Рианна. 

Официально мужем и женой Таави и Луиза стали в августе 2017 года и потратили на свадьбу тогда около 40 тысяч евро. 

Смотрите фото! 

НАВЕРХ