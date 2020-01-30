Самая молодая миллиардерша в мире подвергла ребенка смертельной опасности

Американская модель и звезда социальных сетей Блэк Чайна объявилиа после трагедии, что ее дочь Дрим Рене Кардашьян летала этим же вертолетом в ноябре прошлого года вместе со своей тетей Кайли Дженнер, пишет people.com.

Кайли Дженнер. ФОТО: Jennifer Graylock/PA Wire/PA Images

По словам Чайны, в тот раз за штурвалом воздушного судна так же находился Ара Зобаян, который управлял вертолетом в день смерти Брайанта.

Вертолет, в котором погиб Коби Брайан и еще восемь человек в горах Калабасаса. ФОТО: NTSB/VIA REUTERS/Scanpix

Звезда сказала, что теперь она зла на Кайли Дженнер, за то что она повела ее дочь на борт именно этого вертолета.

Ни один родитель не хочет позже услышать, что его ребенок был в жизненно опасной ситуации и совершал поступки без согласия родителя. Я бы не пережила, если бы случилась авиакатастрофа, в которой погиб мой ребенок,

— сказала Чайна.

В ноябре 2019. года Кайли Дженнер подарила дочери Чайны и Роба воздушную прогулку по случаю третьего дня рождения Дрим.

Роберт Кардашьян опубликовал в своем Instgram фото дочери Дрим позирующей у вертолета с капкейком в руке.

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Источник близкий к клану Кардашьян сказал, что Блэк Чайна предупредила Роба Кардашьяна, что Кайли Дженнер никогда не сможет снова брать ее ребенка с собой и подвергать ее опасности.

Жизнь Блэк Чайны и Роба Кардашьяна была бурной. Роб публично обвинил женщину в употреблении наркотиков и пренебрежительном отношении к ребенком. Мужчина даже обратился в суд для получения опекунства над ребенком.

Кардашьян и Чайна договорились о совместной опеке осенью 2017 года после короткого романа и бурного разрыва.