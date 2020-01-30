Чт, 30.01.2020
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8 самых чувствительных мест на теле у кошек: что будет, если их погладить

Кошка. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Кошка — удивительное животное: она одновременно и ласковая, и своенравная. Но именно загадочным сочетанием этих противоположностей пушистая любимица покоряет сердца людей.

Мурлыки любят, когда их гладят, но иногда показывают, что им что-то не нравится, и даже проявляют агрессию. Оказывается, на теле у кошачьих есть несколько очень чувствительных областей, прикосновение к которым доставляет им удовольствие или вызывает дискомфорт.

  1. За ушами. Каждый знает, что, если почесать кошку за ушком, она будет мурлыкать и тереться о вас, всем своим видом показывая, как ей это нравится. Только диковатые особи не позволяют человеку трогать основание уха.
  2. Над глазами. Одна из сенситивных зон на кошачьей мордочке — над глазами, где шерсть короче и реже, здесь также находятся множество пахучих желез.
  3. Шея. Коты просто обожают, когда их поглаживают по шее и подбородку, только это надо делать нежно, не причиняя питомцу боли.
  4. Щеки. На щеках сконцентрировано много рецепторов и пахучих желез, а также из них растут роскошные усы. Почесывать их стоит осторожно, чтобы не повредить чувствительные органы обоняния.
  5. Спина и бока. Коты очень любят, когда их гладят по спинке, но только не против шерсти! Проведите рукой от головы к основанию хвоста, и кошка начнет мурлыкать и подныривать, чтобы вы скользили по спинке снова и снова! Но стоит поменять направление, и ласковый зверек покажет свой дикий норов. Бока не так сильно реагируют, как спина, но прикосновения к ним доставляют кошке массу удовольствия.
  6. Хвост. Кошачий хвост — одна из самых важных частей тела: он служит для равновесия, общения и охоты. По поведению хвоста можно понять, в каком настроении находится питомец. Никогда не стоит гладить кошку в этом месте и, тем более, дергать — животное может проявить агрессию.
  7. Лапки и подушечки. На лапах у кошек тоже много рецепторов — фактически это еще один орган чувств. Когда кот лежит на спине и вытягивает лапки, так и хочется пощекотать его подушечки, но не всякий усатый-полосатый подпустит к ним. Можно попробовать сделать легкий массаж и посмотреть на реакцию: если кошачьи пальчики растопырены и раздается урчание, то домашний любимец не против щекотки. Если ему не понравится процедура, то он предупредит ударом хвоста.
  8. Животик. Эта часть тела не содержит желез секреции, однако, на ней тоже есть сенсорные зоны. Не стоит обольщаться, если кошка развалилась на спине и выставила живот напоказ. Будучи не в настроении, она может цапнуть вашу руку, если попробуете прикоснуться к пушистому брюшку. Но многие кошки с удовольствием принимают почесывания и награждают хозяина довольным мурлыканьем.

Чтобы понять, понравится ли питомцу ваша ласка, проверьте его настроение по состоянию хвоста: если он напряжен и гуляет из стороны в сторону, то кошку лучше оставить в покое и отложить сеанс нежности до лучших времен.

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