8 самых чувствительных мест на теле у кошек: что будет, если их погладить

Мурлыки любят, когда их гладят, но иногда показывают, что им что-то не нравится, и даже проявляют агрессию. Оказывается, на теле у кошачьих есть несколько очень чувствительных областей, прикосновение к которым доставляет им удовольствие или вызывает дискомфорт.