8 самых чувствительных мест на теле у кошек: что будет, если их погладить

Кошка — удивительное животное: она одновременно и ласковая, и своенравная. Но именно загадочным сочетанием этих противоположностей пушистая любимица покоряет сердца людей.
Мурлыки любят, когда их гладят, но иногда показывают, что им что-то не нравится, и даже проявляют агрессию. Оказывается, на теле у кошачьих есть несколько очень чувствительных областей, прикосновение к которым доставляет им удовольствие или вызывает дискомфорт.
- За ушами. Каждый знает, что, если почесать кошку за ушком, она будет мурлыкать и тереться о вас, всем своим видом показывая, как ей это нравится. Только диковатые особи не позволяют человеку трогать основание уха.
- Над глазами. Одна из сенситивных зон на кошачьей мордочке — над глазами, где шерсть короче и реже, здесь также находятся множество пахучих желез.
- Шея. Коты просто обожают, когда их поглаживают по шее и подбородку, только это надо делать нежно, не причиняя питомцу боли.
- Щеки. На щеках сконцентрировано много рецепторов и пахучих желез, а также из них растут роскошные усы. Почесывать их стоит осторожно, чтобы не повредить чувствительные органы обоняния.
- Спина и бока. Коты очень любят, когда их гладят по спинке, но только не против шерсти! Проведите рукой от головы к основанию хвоста, и кошка начнет мурлыкать и подныривать, чтобы вы скользили по спинке снова и снова! Но стоит поменять направление, и ласковый зверек покажет свой дикий норов. Бока не так сильно реагируют, как спина, но прикосновения к ним доставляют кошке массу удовольствия.
- Хвост. Кошачий хвост — одна из самых важных частей тела: он служит для равновесия, общения и охоты. По поведению хвоста можно понять, в каком настроении находится питомец. Никогда не стоит гладить кошку в этом месте и, тем более, дергать — животное может проявить агрессию.
- Лапки и подушечки. На лапах у кошек тоже много рецепторов — фактически это еще один орган чувств. Когда кот лежит на спине и вытягивает лапки, так и хочется пощекотать его подушечки, но не всякий усатый-полосатый подпустит к ним. Можно попробовать сделать легкий массаж и посмотреть на реакцию: если кошачьи пальчики растопырены и раздается урчание, то домашний любимец не против щекотки. Если ему не понравится процедура, то он предупредит ударом хвоста.
- Животик. Эта часть тела не содержит желез секреции, однако, на ней тоже есть сенсорные зоны. Не стоит обольщаться, если кошка развалилась на спине и выставила живот напоказ. Будучи не в настроении, она может цапнуть вашу руку, если попробуете прикоснуться к пушистому брюшку. Но многие кошки с удовольствием принимают почесывания и награждают хозяина довольным мурлыканьем.
Чтобы понять, понравится ли питомцу ваша ласка, проверьте его настроение по состоянию хвоста: если он напряжен и гуляет из стороны в сторону, то кошку лучше оставить в покое и отложить сеанс нежности до лучших времен.