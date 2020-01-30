Что произойдет с вашим телом, если есть орехи каждый день

Те, кто ведет здоровый образ жизни и следит за питанием, наверняка уже не раз слышали о пользе орехов. Говорят, они способны зарядить энергией, снизить риск различных заболеваний и даже избавить от депрессии. Но в то же время этот продукт может негативно повлиять на организм. Разбираемся, чем полезны и вредны орехи и сколько граммов в день нужно есть, чтобы быть в форме и хорошо себя чувствовать.

Позитивное влияние орехов на организм

Если ежедневно есть орехи, то их положительные свойства не заставят себя ждать. Как же они влияют на наш организм внешне и внутренне?

Насыщают полезными веществами

Орехи — это настоящий кладезь витаминов, микроэлементов и питательных веществ. Они содержат кальций, калий, магний, железо, фосфор и другие минералы. Этот продукт богат клетчаткой, витаминами A, B, C, D и E.

Диетологи считают, что необходимо есть плоды свежими, а не жареными, чтобы получить от них максимум пользы. От тепловой обработки большинство полезных свойств зерен теряется. Желательно приобретать орехи в скорлупе. Очищенные и упакованные в пакеты, они быстро окисляются и приобретают вкус прогорклого масла. Употреблять их нужно очищенными и сырыми, чтобы сохранить полезные жирные кислоты и витамин Е. Подсоленные, а тем более подслащенные сахаром или медом орехи — тоже не лучший выбор.

Улучшают внешний вид и омолаживают

Диетологи и нутрициологи сходятся во мнении, что ежедневное употребление орехов продлевает молодость. Например, фисташки и пекан содержат в себе сколько витамина E и антиоксидантов, что эти плоды можно смело отнести к категории anti-age. А миндаль богат витамином B3, который улучшает обмен веществ и поддерживает здоровье кожи, волос и зубов.

Кроме того, орехи выводят из организма шлаки и содержат фолиевую кислоту, которая нужна для роста и развития кровеносной и иммунной систем.

Насыщают Омега-3 и улучшают работу мозга

Это полиненасыщенные жирные кислоты, в которых нуждается наш организм. Они полезны для мозга, глаз, суставов и помогают похудеть. Правильные жиры действительно не навредят фигуре, в отличие от тех, что содержатся в рафинированных маслах. Омега-3 положительно влияют на умственную активность, поэтому все орехи способствуют хорошей работе мозга. Но лидирует, конечно же, грецкий. В нем полиненасыщенных жирных кислот содержится больше, чем в остальных видах.

Укрепляют иммунитет и снижают риск заболеваний