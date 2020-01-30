Олеся Судзиловская учит подписчиков бороться с коронавирусом

По версии академика Бургасова Петра Николаевича, главного санитарного врача СССР, есть действенный способ предохранения от гриппа и ОРЗ, о котором он узнал на фронте, и, с тех пор, ни разу не болел даже ОРЗ, хотя прожил более 90 лет, занимаясь особо опасными инфекциями,