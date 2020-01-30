Олеся Судзиловская учит подписчиков бороться с коронавирусом

Случаи заболевания коронавирусом уже зафиксированы не только в Азии, но и в Европе. А пока многие обеспокоены тем, как себя защитить. Российская актриса Олеся Судзиловская поделилась со своими подписчиками советами, полученными от друзей и супруга с медицинским образованием, пишет Экспресс газета.
В своем Instagram артистка напомнила о простом способе защиты от заболеваний, передающихся воздушно-капельными путем.
По версии академика Бургасова Петра Николаевича, главного санитарного врача СССР, есть действенный способ предохранения от гриппа и ОРЗ, о котором он узнал на фронте, и, с тех пор, ни разу не болел даже ОРЗ, хотя прожил более 90 лет, занимаясь особо опасными инфекциями,
- написала Олеся.
Итак, первое, что нужно сделать по возвращении домой, — вымыть руки с мылом. А затем высморкаться и намыленными руками тщательно протереть ноздри изнутри. Как отмечает Судзиловская, ссылаясь на авторитетных врачей (в частности, главного геронтолога Министерства здравоохранения РФ Леонида Лазебника), процедура совершенно безвредна и гарантирует, что вы не заболеете.
Пока вирус не вызвал инфекцию, его нужно просто «вымыть» из носовых ходов, так как он «боится» мыла,
— объяснила актриса.
Подписчики, которых не в последнюю очередь беспокоит защита от коронавируса, поблагодарили звезду. «Ну вот, вы все испортили своим мылом, — пошутил один из комментаторов. — Я уже приготовился к эпидемии, а вы — мыло, мыло…»