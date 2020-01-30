ВИДЕО ⟩ Блогер из Таллинна взорвала Сеть мнением: образование в эстонских школах в разы лучше, чем в русских

Коротко о канале Lilith Lindlay Channel:

«Здоров, это Лилит! Я снимаю развлекательный контент, чтобы тебе было чем НЕ полезным заняться. Я блогер, фотограф и видеограф в ТАЛЛИННЕ (Эстония)».

В начале ролика Лилит исполняет гимн Эстонии, показывает европейский паспорт и пытается объяснить зрителям ее канала из России, откуда она, живя в Эстонии, знает русский язык и откуда вообще русские в этой стране, ведь многие россияне искренне верят, что в Эстонии все говорят только по-эстонски. «Когда-то Эстония входила в СССР, надо было учить русский, сюда привозили русских, моя прабабушка приехала сюда работать, встретила моего прадедушку, так появилась моя бабушка, бабушка сделала моя маму, потом СССР развалился к х*рам, родилась я, но говорю я по-русски - это мой родной язык. Потому что, как вы понимаете, моя прабабушка, мой прадедушка, моя бабушка и ее дедушка - все они русские».

Блогер из Таллинна Лилит ФОТО: Скриншот Lilith Lindlay Channel

О русских школах и экзаменах

«Все мои друзья русские, все мои молодые люди, с которыми я встречалась, русские. Я ходила в русскую школу, в русскую гимназию, порядки немножко другие - здесь нет ЕГ, ОГ, Х*ЙГ, я вообще не понимаю, что это такое. Но у нас все равно есть экзамены. Ты должен сдать эстонский на категорию B1,B2 - это сложно! Ты должен сдать математику и... экзамен по выбору. Русский сдавать не надо. Кому он тут н*хр*н нужен?»

«Многие молодые эстонцы не знают русского совсем, зато они знают английский лучше, чем мы, и образование в эстонских школах, мне кажется, в разы лучше, чем у нас. Здесь очень толерантное общество, не на столько, на сколько бы хотелось... здесь даже парады устраиваются, как вы понимаете, ЛГБТ-прайды».

О Петербурге

Невский проспект в Санкт-Петербурге ФОТО: Shutterstock

«Я была в Питере 2 раза. Мне не понравилось. Если это культурная столица, то у меня вопрос: что там вообще за пределами творится? Куча рекламы, дома вообще не ремонтируются. Многие такие красивые дома и просто ни черта с ними не делается. Вот уже краска облезла, окно упало... так и стоит. Очень много полицейских, очень много людей, которые воруют или пытаются тебе что-то втюхать. Очень много недоверия, заходишь в метро и тебе говорят: "Дорогие пассажиры, держите, пожалуйста, свой сумки и карманы закрытыми". Это как типа: "Дорогие пассажиры, носите бронежилет, потому что вас могут пырнуть ножом" - очень добродушно», - рассказывает блогер.

О сексе с горячими эстонскими мальчиками

Секс ФОТО: Shutterstock

Теперь блогер Лилит решила рассказать о КЕКСЕ с горячими эстонскими мальчиками. «Боже мой, они реально очень красивые, в большинстве своем они ходят в зал, заботятся о своем внешнем виде. Я понятия не имею, какие они люди. Естественно, эстонскому мальчику легче поступить в университет, которые все на эстонском, я туда не могу пойти, потому что там всё на эстонском либо платно на русском. Я ни разу не ходила на свидание с эстонцами. У меня гигантский языковой барьер. От подруг и знакомых я слышала, что эстонские мальчики довольно горячие в постели», - говорит девушка.

Некоторые поклонники в комментариях отметили, что девушка сама выглядит почти как эстонский флаг - все цвета присутствуют.

О смешных и трудновыговариваемых эстонских словах

ФОТО: Скриншот Lilith Lindlay Channel

«Я, наверное, не замечаю этих смешных слов в языке, потому что учу его с детства. Вот слово, над которым в свое время сам Джарахов смеялся - kuni - "до". Mine perse - "иди в попу". У нас есть слова, начинающиеся на букву õ - "õhtu". Pistaatsia - "фисташка"», - учит эстонскому своих поклонников девушка.

Смотрите видео и смейтесь вместе с нами!