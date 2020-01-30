При вирусной атаке температура повышается сразу до 39: что делать при подозрении на коронавирус

1. Самыми уязвимыми для вируса становятся пожилые люди, чей иммунитет ослаблен и дети, чей организм еще не окреп. Также под угрозой вируса оказываются те, чьё здоровье ослаблено, но им приходится продолжать передвигаться по городу в общественных местах.

2. Главное условие для остановки распространения вируса - остаться дома при любом недомогании.

3. Чтобы не подвергать окружающих опасности, при температуре и первых признаках ОРВИ следует сразу вызвать врача, не выходя в поликлинику.

4. Не следует принимать жаропонижающие препараты, поскольку один из главных признаков вирусной пневмонии - резкое повышение температуры до 39 градусов. Температура тела в 38 градусов - нормальна для борьбы иммунитета с недугом и не стоит её снижать.

5. Коронавирус - это скопление вирусов, пять из которых агрессивны, а остальные лечатся без осложнений.

6. Важно полностью исключить самолечение и сразу обратиться к врачу, поскольку коронавирус страшен именно осложнениями, такими как пневмония. Их может спровоцировать пребывание в общественных местах и отсутствие должного лечения.

- Коронавирус - это не один вирус, их много. Пять всего таких агрессивных, а все остальное - вирусы вполне нормально лечатся и не дают осложнений. Страшное при любой вирусной атаке - это осложнение, которое дает коронавирус, - подчеркнула врач-терапевт Людмила Лапа.