Ученые выяснили, почему людям грустно и одиноко

Американские ученые пришли к выводу, что людям чаще всего бывает одиноко и хочется общения, когда им холодно. Об этом сообщается на сайте Британского психологического общества.

Исследователи в рамках эксперимента опросили 78 человек. Респондентов попросили надеть на себя специальные устройства для подогрева спины, однако иногда их отключали. Ученые интересовались, насколько участникам комфортно, а затем задавали вопросы об их общении с родными и близкими. В частности, исследователи поинтересовались, хотят ли респонденты в ближайшее время позвонить другу или любимому человеку.

Выяснилось, что те, кому было холодно, изъявляли большее желание пообщаться с человеком, который им важен. И наоборот — обследуемые с повышенной температурой были более равнодушными и менее склонными к контактам.