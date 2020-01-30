ЖАРА ⟩ Нюша показала настолько горячие фото в купальнике, что даже фанаты попросили ее сбавить обороты

В Instagram молодая мать опубликовала фото с курорта, снова заставив фанатов затаить дыхание. Певица позировала на морском берегу, стоя вполоборота — так, что смогла показать все свои соблазнительные изгибы. Нюша не стала следовать моде на крошечные бикини. Вместо этого она выбрала слитный чёрный купальник, который, однако, украшало множество разрезов по бокам.

Подписчики оценили фигуру Нюши по достоинству. По их мнению, рождение дочки пошло её формам только на пользу. А некоторые поклонники настолько впечатлились снимками, что даже попросили певицу сбавить обороты. При этом многих заинтересовала подпись к фото. Юзеры завалили девушку вопросами о том, не строка ли это из новой песни.