Чт, 30.01.2020
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ЖАРА ⟩ Нюша показала настолько горячие фото в купальнике, что даже фанаты попросили ее сбавить обороты

ФОТО: Instagram

29-летняя артистка знает, что нужно поклонникам зимой — горячие снимки.

В Instagram молодая мать опубликовала фото с курорта, снова заставив фанатов затаить дыхание. Певица позировала на морском берегу, стоя вполоборота — так, что смогла показать все свои соблазнительные изгибы. Нюша не стала следовать моде на крошечные бикини. Вместо этого она выбрала слитный чёрный купальник, который, однако, украшало множество разрезов по бокам.

ФОТО: Instagram

Подписчики оценили фигуру Нюши по достоинству. По их мнению, рождение дочки пошло её формам только на пользу. А некоторые поклонники настолько впечатлились снимками, что даже попросили певицу сбавить обороты. При этом многих заинтересовала подпись к фото. Юзеры завалили девушку вопросами о том, не строка ли это из новой песни.

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