Чт, 30.01.2020
«Живите и помните»: житель Таллинна показал памятник жертвам фашизма на острове Сааремаа СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

Каким трем знакам сегодня лучше перенести дела на другой день

Дела. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Сегодня растущая Луна. Это седьмой лунный день, когда небесное светило находится в знаке Зодиака Овен. В этот день вы подвержены совершать импульсивные поступки, поэтому лучше отложить важные дела, для которых нужны точность и продуманность, советует «Сегодня».

А если все же получится организовать себя, тогда у вас может получиться очень плодотворный день.

Астрологи назвали три знака Зодиака, которым сегодня лучше перенести дела на другой день.

Лев

Деловые контракты, новые проекты и серьезные переговоры лучше сегодня не проводить. Отдайте предпочтение творческим занятиям. Там вы сможете реализовать свои идеи, отвлечься от рутины и найти вдохновение для новых свершений.

Скорпион

Излишняя амбициозность может сыграть с вами сегодня злую шутку. Поэтому все ее проявления и свои грандиозные планы лучше перенести на другой день. Постарайтесь больше наблюдать и анализировать и меньше действовать.

Рыбы
 
Из-за вашей мечтательности и невозможности сосредоточиться на одном деле постарайтесь перенести важные дела и сделки на другой день. И не бойтесь просить о помощи, если она вам нужна, – это выкроит для вас немного времени.
 
НАВЕРХ