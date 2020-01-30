Каким трем знакам сегодня лучше перенести дела на другой день

А если все же получится организовать себя, тогда у вас может получиться очень плодотворный день.

Астрологи назвали три знака Зодиака, которым сегодня лучше перенести дела на другой день.

Лев

Деловые контракты, новые проекты и серьезные переговоры лучше сегодня не проводить. Отдайте предпочтение творческим занятиям. Там вы сможете реализовать свои идеи, отвлечься от рутины и найти вдохновение для новых свершений.

Скорпион

Излишняя амбициозность может сыграть с вами сегодня злую шутку. Поэтому все ее проявления и свои грандиозные планы лучше перенести на другой день. Постарайтесь больше наблюдать и анализировать и меньше действовать.

Рыбы