В Бермудском треугольнике нашли исчезнувший 95 лет назад корабль

История гласит, что торговое судно SS Cotopaxi покинуло порт Чарльстона в штате Южная Каролина 29 ноября 1925 года. Оно было на пути в Кубу, однако спустя некоторое время корабль исчез вместе со всеми 35 членами экипажа.

Известно, что за прошедшие годы коралбль стал настоящей легендой Бермуд. Так, поиски SS Cotopaxi легли в основу первой серии сериала "Секреты кораблекрушения" на телеканале Science Channel.

"Изучение записей страховых агентов SS Cotopaxi помогло установить ранее неизвестные факты: корабль отправлял сигналы о бедствии 1 декабря 1925 года, через два дня после выхода из порта Чарльстона", — поясняет телеканал.

Полученная информация привела ученых к выводу, что корабль, который был найден 35 лет назад у побережья города Сент-Огастин в штате Флорида, и есть SS Cotopaxi.

"После дискуссий и рассмотрения всех имеющихся доказательств мы пришли к выводу, что нашли последнее пристанище SS Cotopaxi", — говорится в заявлении The Science Channel.