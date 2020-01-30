Ученые предупредили о связи между мобильниками и раком щитовидки

Ученые из Йельского университета опубликовали данные об исследованиях влияния мобильных телефонов на здоровье человека.
По их результатам, в ряде случаев мобильники могут повышать вероятность рака щитовидной железы, так как излучение наносит вред людям, обладающим определенными генетическими вариациями, сообщает Topnews со ссылкой на Environmental Research.
В качестве испытуемых оказались более 900 человек. Исследователи выделили 176 генов и обнаружили десять однонуклеотидных полиморфизмов (отличий последовательности ДНК), которые были связаны с риском онкологического заболевания.
По словам авторов, те испытуемые, у которых была такая особенность и при этом они пользовались мобильниками, оказались более чем в два раза склонны к развитию злокачественной опухоли щитовидной железы.
Напомним, что рак щитовидной железы в три раза чаще встречается у женщин и возникает в более молодом возрасте, чем большинство других видов онкологии. Канадские медики даже высказали предположение, что раком можно заразиться. Заболевание передается через крошечных бактерий (микробиом), которыми люди обмениваются друг с другом.