Ученые предупредили о связи между мобильниками и раком щитовидки

По их результатам, в ряде случаев мобильники могут повышать вероятность рака щитовидной железы, так как излучение наносит вред людям, обладающим определенными генетическими вариациями, сообщает Topnews со ссылкой на Environmental Research.

В качестве испытуемых оказались более 900 человек. Исследователи выделили 176 генов и обнаружили десять однонуклеотидных полиморфизмов (отличий последовательности ДНК), которые были связаны с риском онкологического заболевания.

По словам авторов, те испытуемые, у которых была такая особенность и при этом они пользовались мобильниками, оказались более чем в два раза склонны к развитию злокачественной опухоли щитовидной железы.

«Наше исследование дает доказательства того, что генетическая предрасположенность влияет на связь между использованием сотового телефона и раком щитовидной железы», — считают ученые. Они добавили, что такие исследования помогут заранее выявить людей из группы риска и предпринять профилактические меры.