Чт, 30.01.2020
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Ученые предупредили о связи между мобильниками и раком щитовидки

Мобильный телефон. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Ученые из Йельского университета опубликовали данные об исследованиях влияния мобильных телефонов на здоровье человека. 

По их результатам, в ряде случаев мобильники могут повышать вероятность рака щитовидной железы, так как излучение наносит вред людям, обладающим определенными генетическими вариациями, сообщает Topnews со ссылкой на Environmental Research.

В качестве испытуемых оказались более 900 человек. Исследователи выделили 176 генов и обнаружили десять однонуклеотидных полиморфизмов (отличий последовательности ДНК), которые были связаны с риском онкологического заболевания.

По словам авторов, те испытуемые, у которых была такая особенность и при этом они пользовались мобильниками, оказались более чем в два раза склонны к развитию злокачественной опухоли щитовидной железы.

«Наше исследование дает доказательства того, что генетическая предрасположенность влияет на связь между использованием сотового телефона и раком щитовидной железы», — считают ученые. Они добавили, что такие исследования помогут заранее выявить людей из группы риска и предпринять профилактические меры.

Напомним, что рак щитовидной железы в три раза чаще встречается у женщин и возникает в более молодом возрасте, чем большинство других видов онкологии. Канадские медики даже высказали предположение, что раком можно заразиться. Заболевание передается через крошечных бактерий (микробиом), которыми люди обмениваются друг с другом.

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