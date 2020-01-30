Меня интересуют развратники: жена Цекало высказалась о своих любовных пристрастиях

Вот уже почти год Александр Цекало женат на молодой художнице Дарине Эрвин. Пара редко появляется на родине и почти все время проводит в Лос-Анджелесе.

В отличие от своего супруга, Дарина активно ведет соцсети — за ее жизнью следят десятки тысяч фолловеров.

В микроблоге Эрвин показывает свои откровенные картины, романтичные снимки с избранником, а также делится размышлениями на разные темы — от искусства до секса. 29 января молодая женщина опубликовала цитату одного из своих любимых писателей, Чарльза Буковски, из его цикла рассказов «Юг без признаков севера».

«Мне не нравятся гладковыбритые мальчики при галстуке и приличной работе. Я люблю людей отчаянных, с шальной башкой и разрушенной душой. Они полны тайн и взрывчатки. Меня больше интересуют развратники, чем святые», — написала Дарина.