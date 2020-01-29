Участница полуфинала «Eesti Laul-2020» призналась, что занимается изготовлением водки

Эстонские знаменитые и начинающие артисты помимо работы на сцене зачастую занимаются самыми необычными делами. Среди полуфиналистов песенного конкурса «Eesti Laul-2020» нашлись спортивный тренер, парикмахер и даже производитель ароматизированной водки.
Полуфиналистка «Eesti Laul-2020» Янет Вавилов кроме вокала увлекается спортом. Певица работает тренером в спортивном клубе MyFitness, однако пение для нее стоит все же на первом месте.
Еще один участник конкурса Герман Пинелис работает парикмахером. Молодой человек не ставит какое-то из занятий на первое место. Как пение, так и парикмахерское искусство для него одинаково важны.
А вот Анетт Кулбин занимается совсем необычным ремеслом – изготовлением ароматизированной водки. По словам исполнительницы любимым делом она занимается уже почти пять лет. Идея производить такой продукт пришла к Анетт еще во время учебы, когда она изучала основы предпринимательства. В студию певица принесла две бутылки своего напитка «Nobenaps» – со вкусом черной смородины и рабарбара.
Смотрите подробнее в выпуске передачи Duubel!
Послушайте песню с которой Анетт участвует в конкурсе «Eesti Laul-2020»!