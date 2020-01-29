Участница полуфинала «Eesti Laul-2020» призналась, что занимается изготовлением водки

Полуфиналистка «Eesti Laul-2020» Янет Вавилов кроме вокала увлекается спортом. Певица работает тренером в спортивном клубе MyFitness, однако пение для нее стоит все же на первом месте.

Еще один участник конкурса Герман Пинелис работает парикмахером. Молодой человек не ставит какое-то из занятий на первое место. Как пение, так и парикмахерское искусство для него одинаково важны.

А вот Анетт Кулбин занимается совсем необычным ремеслом – изготовлением ароматизированной водки. По словам исполнительницы любимым делом она занимается уже почти пять лет. Идея производить такой продукт пришла к Анетт еще во время учебы, когда она изучала основы предпринимательства. В студию певица принесла две бутылки своего напитка «Nobenaps» – со вкусом черной смородины и рабарбара.

Анетт Кулбин ФОТО: Eero Vabamaegi

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