Гороскоп на 30 января: Тельцов накроет влюбленность, а Скорпионам полезно побыть в уединении

Если у вас есть такая возможность, то астрологи рекомендуют всем знакам Зодиака в этот четверг с утра занять созерцательную позицию. В любом случае активность стоит включать постепенно, вместе с наступлением седьмого лунного дня. Обратите внимание! Сегодня пожелание счастливого пути будет очень уместным. Во-первых, потому что путешествовать в эти лунные сутки очень благоприятно, а во-вторых, потому что слова в этот день имеют особую силу.
Овен
Вы будете увлечены творческим процессом, который нахлынет в самый непредсказуемый момент.
Телец
На первый план выйдут чувства, которые полностью увлекут ваши мысли и не позволят думать о чем-то другом.
Близнецы
Если у вас не складываются запланированные дела, обратитесь за советом к старым друзьям и проверенным людям.
День подходит для успешного разрешения юридических вопросов, связанных с покупкой или продажей недвижимости.
Лев
Вам придется изменить свои планы, причем, не по вашей вине, а из-за сложившихся обстоятельств.
Дева
В этот день вас ждет рутина и монотонность. Просто наберитесь терпения и переждите сложный период.
Весы
Избегайте незнакомых людей, которые пытаются втереться к вам в доверие, и ни с кем не делитесь секретами.
Скорпион
Стрелец
Посвятите день самообразованию. Вам будут легко даваться новые знания и освоение информации.
Козерог
Если вы не проявите характер, то на вас взвалят кучу каких-то чужих поручений, заданий и обязанностей, пишет «Сегодня».
Водолей
Хороший день, чтобы проявить свои лидерские качества и объединить людей вокруг общей идеи и целей.
Рыбы
День сложится удачно, и выгодные предложения будут сами сыпаться со всех сторон. Прислушивайтесь к интуиции.